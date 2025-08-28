Экспорт без правил на 80 миллиардов: как в Казахстане наживались на рыбе

Қазақ тіліне аудару

В Жетысу выявлена масштабная схема незаконного экспорта рыбы. Общий ущерб от действий организаторов превышает 80 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру региона .

Фото: agles.kamgov.ru

Масштабные нарушения в рыболовстве

Следствие установило, что несколько предприятий-экспортёров создали более 20 аффилированных компаний для оформления поставок за границу.

Эти фирмы не имели закреплённых водоёмов.

Они не обладали квотами на вылов рыбы.

Экспорт производился без официальных разрешений.

Так была организована цепочка незаконного вывоза рыбы в страны Европы.

Превышение лимитов в десятки раз

Один из участников схемы получил официально разрешённый лимит на вылов в 270 тонн рыбы. Фактически же через созданные подконтрольные фирмы было экспортировано 4 920 тонн — в 18 раз больше разрешённого объёма.

Из этого количества более 2 тысяч тонн пошли на экспорт именно через аффилированные компании, что подтверждает масштаб махинаций.

Финансовый ущерб и расследование

По оценкам уполномоченных органов, ущерб от деятельности четырёх основных субъектов рыболовства и их аффилированных структур составил свыше 80 миллиардов тенге.

В связи с выявленными фактами прокуратура начала досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса РК — «Экономическая контрабанда».