18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.08.2025, 10:40

Что не так с говядиной в Казахстане: скот пускают под нож вместо содержания

Новости Казахстана 0 475

В Казахстане наблюдается сокращение численности крупного рогатого скота (КРС), что приводит к дефициту говядины на внутреннем рынке. Многие владельцы личных подворий и небольших хозяйств сталкиваются с трудностями в содержании скота: высокие цены на корма, ограниченные пастбища и нехватка пастухов вынуждают их сокращать поголовье или продавать животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Фото: foodretail.ru
Фото: foodretail.ru

"Скота сейчас стало намного меньше, пускают под нож и продают. Крупные хозяйства забрали все земли вокруг. И мы буквально во дворе вынуждены пасти скот", – отметил владелец подворья Акжан Катчибаев.

Кроме того, в стране наблюдается дефицит пастухов, что усложняет процесс отгона скота на джайляу.

Рост цен на говядину: причины и последствия

Снижение поголовья скота приводит к увеличению цен на говядину. В Шымкенте, например, килограмм мякоти говядины подорожал до 5000 тенге, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими периодами. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах страны.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: дефицитом кормов, высокими затратами на их приобретение, а также ограничениями на экспорт живого скота, введенными правительством для стабилизации внутреннего рынка.

Экспортные ограничения: влияние на рынок и фермеров

В последние годы правительство Казахстана вводило запреты на экспорт живого поголовья, пытаясь таким образом регулировать внутренний рынок мяса. Однако эти меры привели к снижению прибыли фермеров, сокращению поголовья скота и, как следствие, дефициту говядины на рынке.

Фермеры отмечают, что оптовая цена реализации мяса не покрывает производственные затраты, что вынуждает их сокращать поголовье и переходить на более рентабельные направления, например, растениеводство.

Перспективы развития отрасли: что необходимо для стабилизации

Для стабилизации ситуации в животноводстве Казахстана необходимо принять комплексные меры. Эксперты предлагают следующие шаги:

  • Снижение экспортных ограничений: предоставление фермерам возможности экспортировать продукцию по рыночным ценам поможет увеличить поголовье скота.informburo.kz

  • Поддержка мясокомбинатов: открытие и поддержка мясокомбинатов, работающих на экспорт, способствует развитию отрасли и увеличению производства мяса.

  • Повышение господдержки: увеличение субсидий и дотаций для фермеров поможет компенсировать высокие затраты на кормление и содержание скота.

Только при комплексном подходе можно ожидать стабилизации ситуации на рынке говядины и восстановление животноводства в стране.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира