Что не так с говядиной в Казахстане: скот пускают под нож вместо содержания

В Казахстане наблюдается сокращение численности крупного рогатого скота (КРС), что приводит к дефициту говядины на внутреннем рынке. Многие владельцы личных подворий и небольших хозяйств сталкиваются с трудностями в содержании скота: высокие цены на корма, ограниченные пастбища и нехватка пастухов вынуждают их сокращать поголовье или продавать животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
"Скота сейчас стало намного меньше, пускают под нож и продают. Крупные хозяйства забрали все земли вокруг. И мы буквально во дворе вынуждены пасти скот", – отметил владелец подворья Акжан Катчибаев.
Кроме того, в стране наблюдается дефицит пастухов, что усложняет процесс отгона скота на джайляу.
Снижение поголовья скота приводит к увеличению цен на говядину. В Шымкенте, например, килограмм мякоти говядины подорожал до 5000 тенге, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими периодами. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах страны.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: дефицитом кормов, высокими затратами на их приобретение, а также ограничениями на экспорт живого скота, введенными правительством для стабилизации внутреннего рынка.
В последние годы правительство Казахстана вводило запреты на экспорт живого поголовья, пытаясь таким образом регулировать внутренний рынок мяса. Однако эти меры привели к снижению прибыли фермеров, сокращению поголовья скота и, как следствие, дефициту говядины на рынке.
Фермеры отмечают, что оптовая цена реализации мяса не покрывает производственные затраты, что вынуждает их сокращать поголовье и переходить на более рентабельные направления, например, растениеводство.
Для стабилизации ситуации в животноводстве Казахстана необходимо принять комплексные меры. Эксперты предлагают следующие шаги:
Снижение экспортных ограничений: предоставление фермерам возможности экспортировать продукцию по рыночным ценам поможет увеличить поголовье скота.informburo.kz
Поддержка мясокомбинатов: открытие и поддержка мясокомбинатов, работающих на экспорт, способствует развитию отрасли и увеличению производства мяса.
Повышение господдержки: увеличение субсидий и дотаций для фермеров поможет компенсировать высокие затраты на кормление и содержание скота.
Только при комплексном подходе можно ожидать стабилизации ситуации на рынке говядины и восстановление животноводства в стране.
