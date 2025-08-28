Пенсии и пособия сохраняются даже при блокировке счета: Нацбанка сделал важное заявление

Национальный банк Казахстана (НБК) сообщил о введении строгих мер для борьбы с мошенничеством в финансовом секторе. Новые поправки направлены на усиление защиты граждан и упрощение возврата денежных средств, замороженных по подозрению в незаконных операциях, сообщает Lada.kz.
Ранее для разблокировки средств, замороженных из-за подозрительных транзакций, требовалось решение суда. Теперь достаточно уведомления следственных органов и санкции прокурора. Это ускоряет процесс возвращения денег гражданам, пострадавшим от мошеннических схем.
Национальный Антифрод-центр НБК создаёт специализированную базу данных:
подозрительных банковских карт;
электронных кошельков, участвующих в незаконных операциях.
Это позволит финансовым организациям более эффективно отслеживать и блокировать сомнительные транзакции.
Даже если счет гражданина заблокирован из-за подозрений в мошенничестве, доступ к социальным выплатам сохраняется:
пенсии;
стипендии;
пособия;
зарплата.
Таким образом, новые меры не затрагивают жизненно важные выплаты гражданам.
Для более качественного анализа операций срок заморозки подозрительных транзакций увеличен с 3 до 5 рабочих дней. Это даст банкам больше времени для проверки и предотвращения мошенничества.
В Казахстане введена уголовная ответственность за передачу данных карт или счетов мошенникам. Этот шаг направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, незаконным игорным бизнесом и наркоторговлей.
Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов отметил:
«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана и создать эффективную систему противодействия мошенническим операциям».
Антифрод-центр НБК интегрируется с:
Генеральной прокуратурой;
Комитетом национальной безопасности;
Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
мобильными операторами.
Следующий шаг — внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического выявления подозрительных операций и блокировки сомнительных переводов на межбанковском уровне.
Центр запущен в 2024 году;
Более 200 участников: банки, МФО, телеком-операторы и госорганы;
Зарегистрировано свыше 80 тыс. инцидентов;
Заблокировано около 3 млрд тенге.
