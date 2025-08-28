Пенсии и пособия сохраняются даже при блокировке счета: Нацбанка сделал важное заявление

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана (НБК) сообщил о введении строгих мер для борьбы с мошенничеством в финансовом секторе. Новые поправки направлены на усиление защиты граждан и упрощение возврата денежных средств, замороженных по подозрению в незаконных операциях, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Возврат средств стал проще

Ранее для разблокировки средств, замороженных из-за подозрительных транзакций, требовалось решение суда. Теперь достаточно уведомления следственных органов и санкции прокурора. Это ускоряет процесс возвращения денег гражданам, пострадавшим от мошеннических схем.

База данных подозрительных счетов и карт

Национальный Антифрод-центр НБК создаёт специализированную базу данных:

подозрительных банковских карт;

электронных кошельков, участвующих в незаконных операциях.

Это позволит финансовым организациям более эффективно отслеживать и блокировать сомнительные транзакции.

Социальные выплаты останутся доступными

Даже если счет гражданина заблокирован из-за подозрений в мошенничестве, доступ к социальным выплатам сохраняется:

пенсии;

стипендии;

пособия;

зарплата.

Таким образом, новые меры не затрагивают жизненно важные выплаты гражданам.

Продление срока блокировки подозрительных транзакций

Для более качественного анализа операций срок заморозки подозрительных транзакций увеличен с 3 до 5 рабочих дней. Это даст банкам больше времени для проверки и предотвращения мошенничества.

Уголовная ответственность за «дропперство»

В Казахстане введена уголовная ответственность за передачу данных карт или счетов мошенникам. Этот шаг направлен на борьбу с финансовыми пирамидами, незаконным игорным бизнесом и наркоторговлей.

Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов отметил:

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана и создать эффективную систему противодействия мошенническим операциям».

Интеграция с государственными органами и мобильными операторами

Антифрод-центр НБК интегрируется с:

Генеральной прокуратурой;

Комитетом национальной безопасности;

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

мобильными операторами.

Следующий шаг — внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического выявления подозрительных операций и блокировки сомнительных переводов на межбанковском уровне.

Факты о работе Антифрод-центра