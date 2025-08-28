18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.08.2025, 11:49

Подорожание без тормозов: цены на обслуживание автомобилей в Казахстане растут без остановки

Новости Казахстана

В июле 2025 года объём услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей достиг 37,6 млрд тенге. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений — больше было лишь в декабре 2024 года (42,8 млрд тг), сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.

 

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Рекордные обороты автосервисов

  • В сравнении с июнем текущего года рост составил 12,1%.

  • К июлю прошлого года показатель увеличился сразу на 44,6%.

За первые семь месяцев 2025 года автосервисы Казахстана оказали услуг на 181,3 млрд тг, что на 35,8% больше, чем за тот же период 2024 года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 33,2%. За пять лет рынок вырос в 3,6 раза.

Цены растут без остановки

Тарифы на обслуживание автомобилей в стране увеличиваются уже пять лет подряд. Снижения не фиксировалось 71 месяц.

  • В июле услуги СТО подорожали на 1,3% за месяц.

  • В июне и марте наблюдался максимальный скачок — по 3,4%.

  • В прошлом году наибольший рост отмечался в феврале — 1,6%.

По итогам года (июль 2024 – июль 2025) цены увеличились на 18,3%, что почти в два раза выше прошлогоднего уровня (9,7%).

Региональные различия в стоимости

Подорожание коснулось всех регионов Казахстана, но темпы роста сильно различаются:

  • Максимальное удорожание:

    • Западно-Казахстанская область — +45,5%

    • Павлодарская — +34,1%

    • Северо-Казахстанская — +31,9%

    • Акмолинская — +29,1%

    • Жамбылская — +27,8%

  • Минимальное удорожание:

    • Атырауская область — всего +1,6%

    • Улытауская — +5,1%

    • Мангистауская — +5,6%

Тенденции и прогнозы

Ситуация на рынке автосервисов демонстрирует устойчивый рост цен, связанный с подорожанием запчастей, повышением затрат на рабочую силу и общим ростом инфляции. Эксперты отмечают: тенденция может сохраниться, а для автовладельцев регулярное обслуживание машины будет обходиться всё дороже.

