Подорожание без тормозов: цены на обслуживание автомобилей в Казахстане растут без остановки

В июле 2025 года объём услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей достиг 37,6 млрд тенге . Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений — больше было лишь в декабре 2024 года (42,8 млрд тг), сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.

Фото: life.ru

Рекордные обороты автосервисов

В сравнении с июнем текущего года рост составил 12,1% .

К июлю прошлого года показатель увеличился сразу на 44,6%.

За первые семь месяцев 2025 года автосервисы Казахстана оказали услуг на 181,3 млрд тг, что на 35,8% больше, чем за тот же период 2024 года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 33,2%. За пять лет рынок вырос в 3,6 раза.

Цены растут без остановки

Тарифы на обслуживание автомобилей в стране увеличиваются уже пять лет подряд. Снижения не фиксировалось 71 месяц.

В июле услуги СТО подорожали на 1,3% за месяц .

В июне и марте наблюдался максимальный скачок — по 3,4% .

В прошлом году наибольший рост отмечался в феврале — 1,6%.

По итогам года (июль 2024 – июль 2025) цены увеличились на 18,3%, что почти в два раза выше прошлогоднего уровня (9,7%).

Региональные различия в стоимости

Подорожание коснулось всех регионов Казахстана, но темпы роста сильно различаются:

Максимальное удорожание : Западно-Казахстанская область — +45,5% Павлодарская — +34,1% Северо-Казахстанская — +31,9% Акмолинская — +29,1% Жамбылская — +27,8%

Минимальное удорожание : Атырауская область — всего +1,6% Улытауская — +5,1% Мангистауская — +5,6%



Тенденции и прогнозы

Ситуация на рынке автосервисов демонстрирует устойчивый рост цен, связанный с подорожанием запчастей, повышением затрат на рабочую силу и общим ростом инфляции. Эксперты отмечают: тенденция может сохраниться, а для автовладельцев регулярное обслуживание машины будет обходиться всё дороже.