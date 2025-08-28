Подорожание без тормозов: цены на обслуживание автомобилей в Казахстане растут без остановки

В июле 2025 года объём услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей достиг 37,6 млрд тенге. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений — больше было лишь в декабре 2024 года (42,8 млрд тг), сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.
В сравнении с июнем текущего года рост составил 12,1%.
К июлю прошлого года показатель увеличился сразу на 44,6%.
За первые семь месяцев 2025 года автосервисы Казахстана оказали услуг на 181,3 млрд тг, что на 35,8% больше, чем за тот же период 2024 года. Для сравнения: годом ранее рост составлял 33,2%. За пять лет рынок вырос в 3,6 раза.
Тарифы на обслуживание автомобилей в стране увеличиваются уже пять лет подряд. Снижения не фиксировалось 71 месяц.
В июле услуги СТО подорожали на 1,3% за месяц.
В июне и марте наблюдался максимальный скачок — по 3,4%.
В прошлом году наибольший рост отмечался в феврале — 1,6%.
По итогам года (июль 2024 – июль 2025) цены увеличились на 18,3%, что почти в два раза выше прошлогоднего уровня (9,7%).
Подорожание коснулось всех регионов Казахстана, но темпы роста сильно различаются:
Максимальное удорожание:
Западно-Казахстанская область — +45,5%
Павлодарская — +34,1%
Северо-Казахстанская — +31,9%
Акмолинская — +29,1%
Жамбылская — +27,8%
Минимальное удорожание:
Атырауская область — всего +1,6%
Улытауская — +5,1%
Мангистауская — +5,6%
Ситуация на рынке автосервисов демонстрирует устойчивый рост цен, связанный с подорожанием запчастей, повышением затрат на рабочую силу и общим ростом инфляции. Эксперты отмечают: тенденция может сохраниться, а для автовладельцев регулярное обслуживание машины будет обходиться всё дороже.
