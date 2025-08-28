На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе погибли два человека

Қазақ тіліне аудару

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ШНПЗ) произошёл смертельный несчастный случай. 26 августа при проведении изоляционных работ опрокинулась автовышка. В результате аварии погибли двое сотрудников подрядной организации, занимавшиеся изоляционными работами, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Sputnik Казахстан" .

Фото: gov.kz

Официальное подтверждение

Факт трагедии подтвердили в компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП), которая управляет предприятием. Информация о происшествии также была распространена в официальных Telegram-каналах.

Ход расследования

Для выяснения обстоятельств создана специальная рабочая группа. Она должна установить причины падения техники и выявить возможные нарушения техники безопасности.

Работа предприятия

Несмотря на инцидент, завод продолжает функционировать в штатном режиме. Руководство предприятия заявило, что предпринимает все необходимые меры для расследования и предотвращения подобных ситуаций в будущем.