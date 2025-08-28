У казахстанца отобрали Cadillac Escalade прямо в ЦОНе, когда он пришёл за красивыми номерами

Қазақ тіліне аудару

Житель одного из крупных городов Казахстана столкнулся с неожиданной ситуацией в СпецЦОНе. Мужчина пришел всего лишь для того, чтобы переставить «красивые» номера со своей недавно проданной Toyota Tundra на Cadillac Escalade. Однако вместо радостного завершения сделки он лишился внедорожника — машину изъяли прямо в центре, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: autoboom.co.il

Как все начиналось

Сначала владелец успешно оформил продажу Toyota Tundra: автомобиль прошел проверку, был снят с учета, а номера сохранились для последующей установки. Следующим шагом стала стандартная процедура — подача документов на замену техпаспорта и закрепление номеров за Escalade.

Но именно в этот момент вмешалась система Интерпола.

Проверка показала угон

Сотрудники ЦОНа проверили Cadillac Escalade через базу «Криминальный автотранспорт Интерпола», которая интегрирована с казахстанскими сервисными центрами с 2018 года. Результат оказался неприятным: внедорожник числится в международном розыске как угнанный.

У мужчины забрали ключи, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

«Я просто хотел переставить номера. Тойоту продал, всё прошло гладко, пришел ставить номера на Escalade. И тут заявляют: машина в розыске. Я в шоке! Автомобиль купил официально, с документами. А теперь остался ни с чем», — рассказал владелец.

Что будет с автомобилем

Ситуация теперь находится в компетенции не казахстанских органов, а страны, где автомобиль был похищен. Именно так работают международные соглашения по линии Интерпола.

Даже если владелец приобрел машину легально в Казахстане и не имел информации о её прошлом, это не освобождает от последствий, если в международной базе значатся иные данные.

Подобные случаи происходят не впервые

Это не единичная история. Многие казахстанцы узнают о криминальном прошлом своих машин лишь при попытке пройти регистрацию. Чаще всего речь идет об автомобилях, ввезенных из ОАЭ, Канады и других стран, где распространена перепродажа угнанного транспорта.

Проблема в том, что при покупке никаких сигналов от казахстанских баз автовладельцы не получают — «сюрприз» всплывает позже.

Позиция МВД

В МВД пояснили, что интеграция с базой Интерпола работает в центрах обслуживания населения с 2018 года. Однако таможенные органы такой проверки не проводят. Именно поэтому автомобили могут пройти процедуру ввоза и оформления, но оказаться в международном розыске уже на этапе постановки на учет.