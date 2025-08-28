С 31 августа в Казахстане вводят новые правила досрочного погашения кредитов

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила досрочного погашения кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уточнило, что они направлены на усиление защиты прав заемщиков, сообщает Lada.kz.
Главное новшество — физические лица смогут вносить платежи сверх графика или полностью закрывать долг без штрафов и комиссий. Это правило распространяется на все договоры, в том числе заключенные ранее.
Эксперты подчеркивают, что опережающая выплата кредита позволяет:
сократить переплату по процентам;
быстрее закрыть обязательства перед банком;
при частичном внесении суммы — либо уменьшить срок кредита при прежнем платеже, либо снизить размер ежемесячного взноса при сохранении срока займа.
Финансовые организации вправе устанавливать собственные условия в рамках законодательства. Среди них:
минимальные суммы для досрочного внесения;
порядок подачи заявлений и сроки их рассмотрения;
расчетные даты для списания средств.
АРРФР рекомендует заемщикам заранее уточнять у банка:
каким образом будет произведен перерасчет;
как оформляется возврат страховых премий;
порядок снятия обременения по ипотеке.
До конца августа банки могли взимать штрафы за досрочное закрытие кредита:
в первые 6 месяцев по займам до года;
в течение первого года — по займам свыше одного года.
Теперь такие санкции сохраняются только для юридических лиц. Физические лица освобождаются от любых неустоек и могут погашать долг в удобное время. Однако уже уплаченные ранее штрафы возврату не подлежат.
АРРФР советует казахстанцам подходить к вопросу досрочного погашения взвешенно:
оценить наличие финансового резерва;
рассмотреть альтернативные способы использования свободных средств;
учитывать, что погашение кредита не всегда является оптимальным решением для бюджета семьи.
