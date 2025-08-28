18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.08.2025, 13:29

С 31 августа в Казахстане вводят новые правила досрочного погашения кредитов

Новости Казахстана 0 601

С 31 августа 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила досрочного погашения кредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уточнило, что они направлены на усиление защиты прав заемщиков, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik

Основные изменения

Главное новшество — физические лица смогут вносить платежи сверх графика или полностью закрывать долг без штрафов и комиссий. Это правило распространяется на все договоры, в том числе заключенные ранее.

Преимущества досрочного погашения

Эксперты подчеркивают, что опережающая выплата кредита позволяет:

  • сократить переплату по процентам;

  • быстрее закрыть обязательства перед банком;

  • при частичном внесении суммы — либо уменьшить срок кредита при прежнем платеже, либо снизить размер ежемесячного взноса при сохранении срока займа.

Как банки регулируют процесс

Финансовые организации вправе устанавливать собственные условия в рамках законодательства. Среди них:

  • минимальные суммы для досрочного внесения;

  • порядок подачи заявлений и сроки их рассмотрения;

  • расчетные даты для списания средств.

АРРФР рекомендует заемщикам заранее уточнять у банка:

  • каким образом будет произведен перерасчет;

  • как оформляется возврат страховых премий;

  • порядок снятия обременения по ипотеке.

Отмена штрафов для населения

До конца августа банки могли взимать штрафы за досрочное закрытие кредита:

  • в первые 6 месяцев по займам до года;

  • в течение первого года — по займам свыше одного года.

Теперь такие санкции сохраняются только для юридических лиц. Физические лица освобождаются от любых неустоек и могут погашать долг в удобное время. Однако уже уплаченные ранее штрафы возврату не подлежат.

Рекомендации для заемщиков

АРРФР советует казахстанцам подходить к вопросу досрочного погашения взвешенно:

  • оценить наличие финансового резерва;

  • рассмотреть альтернативные способы использования свободных средств;

  • учитывать, что погашение кредита не всегда является оптимальным решением для бюджета семьи.

