Когда пенсионный возраст в Казахстане для мужчин и женщин сравняется?

По состоянию на середину 2025 года тема пенсионного возраста продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых среди казахстанцев. Несмотря на многочисленные слухи и дискуссии о возможных изменениях, официальных нововведений пока не объявлено, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Текущие правила выхода на пенсию

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально подтвердил, что в 2025 году пенсионный возраст в Казахстане остаётся прежним:

Мужчины выходят на пенсию в 63 года ;

Женщины — в 61 год.

Таким образом, существенных изменений ни для одной из категорий пока не предусмотрено.

Что ожидается в будущем

Пресс-служба ЕНПФ сообщает, что возраст выхода на пенсию для женщин останется 61 год как минимум до конца 2027 года.

С 2028 года начнётся постепенное повышение пенсионного возраста для женщин поэтапно:

С 1 января 2028 года — 61,5 года;

С 1 января 2029 года — 62 года;

С 1 января 2030 года — 62,5 года;

С 1 января 2031 года — 63 года.

Таким образом, начиная с 2031 года, пенсионный возраст для мужчин и женщин станет единым — 63 года.

Почему повышение пенсионного возраста важно

Поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин предусмотрено заранее и преследует несколько целей:

Выравнивание условий пенсий между мужчинами и женщинами ;

Учёт роста продолжительности жизни ;

Обеспечение устойчивости пенсионной системы страны.

В 2025 году казахстанцам не стоит ожидать резких изменений. Все нововведения будут внедряться плавно, согласно заранее утверждённым планам.