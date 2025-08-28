Когда пенсионный возраст в Казахстане для мужчин и женщин сравняется?

По состоянию на середину 2025 года тема пенсионного возраста продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых среди казахстанцев. Несмотря на многочисленные слухи и дискуссии о возможных изменениях, официальных нововведений пока не объявлено, сообщает Lada.kz.
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально подтвердил, что в 2025 году пенсионный возраст в Казахстане остаётся прежним:
Мужчины выходят на пенсию в 63 года;
Женщины — в 61 год.
Таким образом, существенных изменений ни для одной из категорий пока не предусмотрено.
Пресс-служба ЕНПФ сообщает, что возраст выхода на пенсию для женщин останется 61 год как минимум до конца 2027 года.
С 2028 года начнётся постепенное повышение пенсионного возраста для женщин поэтапно:
С 1 января 2028 года — 61,5 года;
С 1 января 2029 года — 62 года;
С 1 января 2030 года — 62,5 года;
С 1 января 2031 года — 63 года.
Таким образом, начиная с 2031 года, пенсионный возраст для мужчин и женщин станет единым — 63 года.
Поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин предусмотрено заранее и преследует несколько целей:
Выравнивание условий пенсий между мужчинами и женщинами;
Учёт роста продолжительности жизни;
Обеспечение устойчивости пенсионной системы страны.
В 2025 году казахстанцам не стоит ожидать резких изменений. Все нововведения будут внедряться плавно, согласно заранее утверждённым планам.
