Сколько будут получать студенты: Миннауки озвучило новые размеры стипендий

На брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова озвучила обновленные размеры стипендий для студентов казахстанских вузов. По ее словам, государство продолжает политику ежегодного повышения выплат, сообщает Lada.kz.
Кобенова подчеркнула, что за последние пять лет стипендии фактически увеличились вдвое. Такое повышение, по ее словам, направлено на поддержку молодежи и повышение привлекательности обучения в университетах страны.
С 1 сентября текущего года студенты получат новые размеры выплат:
бакалавриат — 52 372 тенге;
педагогические специальности — 84 000 тенге;
магистратура — 117 098 тенге;
докторантура — 262 500 тенге.
Помимо этого, вице-министр рассказала об итогах единого национального тестирования (ЕНТ) в 2025 году и результатах распределения образовательных грантов. Эти данные, по ее словам, позволяют оценить эффективность работы вузов и востребованность различных специальностей.
