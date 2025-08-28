Сколько будут получать студенты: Миннауки озвучило новые размеры стипендий

Қазақ тіліне аудару

На брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова озвучила обновленные размеры стипендий для студентов казахстанских вузов. По ее словам, государство продолжает политику ежегодного повышения выплат, сообщает Lada.kz.

Фото: nnov.hse.ru

Рост по сравнению с прошлым периодом

Кобенова подчеркнула, что за последние пять лет стипендии фактически увеличились вдвое. Такое повышение, по ее словам, направлено на поддержку молодежи и повышение привлекательности обучения в университетах страны.

Конкретные суммы с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября текущего года студенты получат новые размеры выплат:

бакалавриат — 52 372 тенге;

педагогические специальности — 84 000 тенге;

магистратура — 117 098 тенге;

докторантура — 262 500 тенге.

Дополнительная информация от Миннауки

Помимо этого, вице-министр рассказала об итогах единого национального тестирования (ЕНТ) в 2025 году и результатах распределения образовательных грантов. Эти данные, по ее словам, позволяют оценить эффективность работы вузов и востребованность различных специальностей.