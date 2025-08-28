Казахстан готовит грузового авиагиганта для развития транзита

Қазақ тіліне аудару

В стране готовятся к запуску нового масштабного проекта — на базе «Қазақстан темір жолы» (KTZ Express) появится национальная грузовая авиакомпания. Она станет частью стратегии по развитию мультимодальных логистических цепочек и усилению транзитного потенциала Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: digitaljournal.com

Старт проекта и сроки

Министерство транспорта сообщило, что получение сертификата эксплуатанта планируется в 2026 году. Уже сейчас привлечена международная консалтинговая компания, которая оказывает экспертное сопровождение на всех этапах.

Разрабатывается подробный бизнес-план, включающий:

маркетинговый анализ и оценку перспектив рынка,

планирование маршрутной сети,

финансовую модель,

определение ключевых рисков,

техническое задание для запуска авиаперевозчика.

Маршрутная сеть и направления

Перевозки будут охватывать как внутренние, так и международные направления. В приоритете:

перевозки в страны Евразийского экономического союза,

транзитные маршруты «Южный Китай и Юго-Восточная Азия – Европейский союз»,

направления «Индия – ЕС / Россия».

Таким образом, Казахстан планирует закрепить за собой роль ключевого логистического моста между Востоком и Западом.

Казахстан как транзитный центр

Сегодня республика уже выступает важной точкой на маршрутах грузоперевозок из Китая и Европы. Только в 2024 году воздушные суда обработали 171 тыс. тонн грузов. В новом формате эта позиция будет укреплена за счет расширения авиапарка и развития инфраструктуры.

Развитие авиахабов и инфраструктуры

Параллельно с запуском авиаперевозчика в стране модернизируются действующие аэропорты, строятся новые терминалы и усиливаются логистические мощности. Одну из воздушных гаваней планируется официально закрепить за Казахстаном в качестве основного авиахаба.

Экономический эффект и новые возможности

По расчетам министерства, проект даст стране целый ряд преимуществ:

рост транзитных доходов,

расширение экспортных возможностей,

привлечение инвестиций,

развитие сопутствующих отраслей (логистика, IT, строительство, сельское хозяйство),

увеличение налоговых поступлений,

диверсификация экономики.

Ожидается, что благодаря созданию грузового авиаперевозчика казахстанские товары смогут стать более конкурентоспособными на международных рынках.