28.08.2025, 18:28

Ставки по депозитам в Казахстане достигли максимума XXI века

Новости Казахстана 0 428

В июле 2025 года процентные ставки по депозитам физических лиц в тенге установили новый рекорд. По данным агентства Kazinform, средневзвешенная ставка вознаграждения в банках второго уровня выросла с 14,2% в июне до 14,3%, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: gov.kz

Исторический контекст

Согласно сведениям Первого кредитного бюро, нынешний уровень является максимальным в XXI веке. Однако он пока не превысил исторический рекорд в 16,7%, зафиксированный в декабре 1996 года.

Какие вклады наиболее выгодны

  • Краткосрочные депозиты на 1–3 месяца остаются самыми привлекательными. Их доходность уже третий месяц подряд держится на уровне 16,3%.

  • В сегменте от 3 месяцев до 1 года также зафиксирован рост – с 14,1% до 14,2%.

При этом средневзвешенные ставки по депозитам юридических лиц с апреля не меняются и удерживаются на отметке 15,4%.

Динамика ставок по кредитам

Параллельно с ростом депозитов наблюдается и изменение стоимости кредитов в тенге:

  • Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей средневзвешенная ставка поднялась с 20,5% в июне до 21,9% в июле. Эксперты объясняют колебания в этом сегменте чувствительностью показателя к изменению доли беспроцентных рассрочек в определённые месяцы.

  • Для юридических лиц ставка осталась без изменений – 19,1%.

Стабильность кредитного рынка

И. о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка РК Динара Тазетдинова подчеркнула, что активность как населения, так и бизнеса на кредитном рынке сохраняется на стабильном уровне.

