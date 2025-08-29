В Казахстане полицейских пересадили на самокаты (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Алматы прошел масштабный рейд, посвященный контролю за использованием электросамокатов. Впервые к традиционным патрульным экипажам присоединились полицейские на самокатах из шеринговых компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kolesa.kz

Новый опыт для городской полиции

На линию одновременно выехали 50 сотрудников, передвигающихся на электросамокатах. Этот эксперимент стал первым подобным опытом в Казахстане. По итогам тестирования отмечается, что формат показал высокую эффективность, и в настоящее время рассматривается возможность его внедрения на постоянной основе.

Преимущества мобильного патруля

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что использование самокатов открывает новые возможности:

позволяет оперативнее реагировать на правонарушения;

облегчает работу в местах массового скопления людей;

обеспечивает доступ в локации, куда сложно проехать автомобилям;

усиливает профилактическую работу и взаимодействие с населением.

Перспективы внедрения

Сейчас ведутся переговоры о закреплении такого способа патрулирования на постоянной основе. В полиции отмечают, что данный формат способен повысить мобильность и эффективность работы сотрудников в условиях мегаполиса.

Контекст акции

Мероприятие проведено в рамках объявленного в Казахстане Года профилактики под девизом «Закон и порядок». Власти рассчитывают, что новые подходы к патрулированию помогут сделать городскую среду более безопасной и удобной для жителей.