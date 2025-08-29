В Казахстане полицейских пересадили на самокаты (видео)

В Алматы прошел масштабный рейд, посвященный контролю за использованием электросамокатов. Впервые к традиционным патрульным экипажам присоединились полицейские на самокатах из шеринговых компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
На линию одновременно выехали 50 сотрудников, передвигающихся на электросамокатах. Этот эксперимент стал первым подобным опытом в Казахстане. По итогам тестирования отмечается, что формат показал высокую эффективность, и в настоящее время рассматривается возможность его внедрения на постоянной основе.
В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что использование самокатов открывает новые возможности:
позволяет оперативнее реагировать на правонарушения;
облегчает работу в местах массового скопления людей;
обеспечивает доступ в локации, куда сложно проехать автомобилям;
усиливает профилактическую работу и взаимодействие с населением.
Сейчас ведутся переговоры о закреплении такого способа патрулирования на постоянной основе. В полиции отмечают, что данный формат способен повысить мобильность и эффективность работы сотрудников в условиях мегаполиса.
Мероприятие проведено в рамках объявленного в Казахстане Года профилактики под девизом «Закон и порядок». Власти рассчитывают, что новые подходы к патрулированию помогут сделать городскую среду более безопасной и удобной для жителей.
Комментарии0 комментарий(ев)