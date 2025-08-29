18+
28.08.2025, 20:32

Новые правила въезда в Казахстан: кто и сколько дней может находиться без визы

Новости Казахстана 0 572

Правительство Казахстана внесло изменения в правила въезда, пребывания и выезда иностранных граждан. Постановление от 25 августа 2025 года уточняет сроки безвизового пребывания для нескольких стран, включая Турцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©Shutterstock.com
©Shutterstock.com

Безвизовый режим для большинства стран сохраняется

Граждане ряда государств, включая Австралию, США, страны ЕС, Японию, Израиль, Южную Корею и другие, могут пребывать в Казахстане без визы до 30 календарных дней с момента пересечения границы.

  • Суммарный период пребывания таких граждан не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

  • Это правило распространяется на широкий список стран: Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, ОАЭ, Ватикан, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Индонезия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Великобритания, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.

Особые правила для граждан Ирана и Индии

Граждане Ирана и Индии могут пребывать в Казахстане без визы только до 14 календарных дней с момента пересечения границы.

  • Суммарный срок пребывания не должен превышать 42 дня в течение 180 дней.

  • При превышении этих сроков необходимо оформлять соответствующую визу до въезда на территорию Казахстана.

Новое правило для граждан Турции

Значительное изменение коснулось граждан Турции: теперь они могут пребывать в Казахстане без визы до 90 календарных дней в каждом 180-дневном периоде.

  • Это нововведение упрощает поездки турецких граждан в Казахстан для туристических, деловых и других целей.

  • Порядок въезда и выезда остается стандартным, но важно соблюдать установленный срок пребывания.

