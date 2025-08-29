С 1 октября 2025 года казахстанцы должны легализовать свои машины в Кыргызстане

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане вступят в силу новые правила для автомобилей с иностранной регистрацией, включая казахстанские. Водителей обяжут проходить временную регистрацию транспортных средств на территории страны, сообщает Lada.kz.
Министерство транспорта Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение поправки в правила дорожного движения. Согласно проекту:
Все автомобили с иностранными номерами должны быть зарегистрированы в государственных органах страны.
Для регистрации потребуется полный пакет документов:
свидетельство о регистрации автомобиля;
доверенность на управление транспортным средством;
таможенные документы ЕАЭС с отметкой о временном ввозе.
Власти Кыргызстана отмечают, что нововведения направлены на выполнение указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» от 31 декабря 2024 года. Основные задачи:
повышение безопасности дорожного движения;
предотвращение злоупотреблений при отчуждении или вывозе легализованных автомобилей.
Примечательно, что если в системе отсутствует информация о дате въезда автомобиля, автоматически считается, что транспортное средство пересекло границу 30 декабря 2024 года.
Наряду с обязательной регистрацией, вводится и упрощение: управлять легализованным транспортным средством смогут не только его владельцы, но и другие лица, даже если их фамилия не указана в техпаспорте.
