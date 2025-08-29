18+
29.08.2025, 06:54

С 1 октября 2025 года казахстанцы должны легализовать свои машины в Кыргызстане

Новости Казахстана 0 391

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане вступят в силу новые правила для автомобилей с иностранной регистрацией, включая казахстанские. Водителей обяжут проходить временную регистрацию транспортных средств на территории страны, сообщает Lada.kz. 

Новые требования для водителей

Министерство транспорта Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение поправки в правила дорожного движения. Согласно проекту:

  • Все автомобили с иностранными номерами должны быть зарегистрированы в государственных органах страны.

  • Для регистрации потребуется полный пакет документов:

    • свидетельство о регистрации автомобиля;

    • доверенность на управление транспортным средством;

    • таможенные документы ЕАЭС с отметкой о временном ввозе.

Цели законодательных изменений

Власти Кыргызстана отмечают, что нововведения направлены на выполнение указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» от 31 декабря 2024 года. Основные задачи:

  • повышение безопасности дорожного движения;

  • предотвращение злоупотреблений при отчуждении или вывозе легализованных автомобилей.

Примечательно, что если в системе отсутствует информация о дате въезда автомобиля, автоматически считается, что транспортное средство пересекло границу 30 декабря 2024 года.

Упрощение правил управления автомобилем

Наряду с обязательной регистрацией, вводится и упрощение: управлять легализованным транспортным средством смогут не только его владельцы, но и другие лица, даже если их фамилия не указана в техпаспорте.

