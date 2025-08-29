Почему пенсия может оказаться меньше ожидаемой: ошибки работодателя, которые дорого обходятся казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

Пенсия — это ключевой и неизбежный рубеж в жизни каждого работающего в Казахстане. Для многих он сопровождается беспокойством: размер будущего дохода на заслуженном отдыхе напрямую зависит от того, насколько исправно и в полном объеме работодатель вносил пенсионные взносы. Любые пропуски или ошибки на этом этапе могут существенно уменьшить пенсию и ухудшить привычный уровень жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Недавний случай, описанный на Tengrinews.kz, показал, как пенсионеру пришлось через суд добиваться пересмотра выплат из-за задержек со стороны работодателя. Узнал он о проблеме уже постфактум, когда исправить ситуацию было сложнее.

Чтобы избежать подобных неприятностей, эксперты советуют подготовку к пенсии начинать заранее. О том, какие шаги необходимо предпринять, рассказывает руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Анель Шенеева.

Когда стоит начинать подготовку к пенсии

Анель Шенеева рекомендует начинать подготовку за год до выхода на пенсию. Этого времени достаточно, чтобы:

проверить все документы;

сверить пенсионные отчисления;

исправить недочеты, если они будут обнаружены.

"За год до пенсии необходимо тщательно проверить свои пенсионные накопления. Основная задача — убедиться, что работодатель своевременно и правильно перечислял все взносы. Если какие-то периоды трудовой деятельности не учтены или выплаты не поступили, размер пенсии может оказаться ниже ожидаемого", — поясняет эксперт.

Как проверить пенсионные начисления

Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы:

Egov.kz – раздел «Пенсионные отчисления»;

ЕНПФ – полная выписка по ИИН за весь период работы.

"Очень важно самостоятельно сверять данные хотя бы раз в год. Часто люди узнают о пробелах только при выходе на пенсию, тогда приходится разбираться с работодателем или обращаться в госорганы", — отмечает Шенеева.

Кроме того, необходимо проверить трудовую книжку, на основе которой рассчитывается стаж:

даты приема на работу и увольнения должны быть точными;

печати организаций должны быть четкими и своевременными;

актуально для работников советского и постсоветского периода.

При выявлении несостыковок стоит обратиться в ЦОН к консультанту для проверки записей и, при необходимости, запроса данных из архивов.

Что делать, если работодатель не делал отчисления

Если обнаружены пропущенные взносы, первым шагом является обращение к работодателю с требованием о доплате.

Работодатель должен указать, за какой период производятся перечисления (например, май–октябрь).

Если период не будет указан, система посчитает месяцы «без дохода», что снизит средний доход для расчета пенсии.

"Запрос можно направлять как в период работы в компании, так и после увольнения. Сроки значения не имеют", — поясняет Шенеева.

Ответственность работодателя

По Социальному кодексу Казахстана:

Работодатель обязан перечислять пенсионные взносы до 25-го числа следующего месяца;

За задержку или неуплату предусмотрена ответственность;

В частном секторе возможны квартальные или годовые перечисления, но с обязательным указанием, за какие месяцы они сделаны.

Если работодатель отказывается платить

В случае отказа недостающие взносы можно требовать через государственные органы:

Государственная инспекция труда; Органы государственных доходов; При отказе уполномоченного органа — суд.

Куда подавать документы для назначения пенсии

Когда все данные проверены и исправлены, можно подавать документы на пенсию за 10 дней до дня рождения в Центр обслуживания населения (ЦОН).

Необходимые документы:

Удостоверение личности;

Трудовая книжка;

Документы об образовании (дипломы);

Для мужчин — военный билет;

Для женщин — свидетельства о рождении детей (для учета ухода за ребенком до 3 лет).

"Даже если женщина не работала в период ухода за ребенком до трех лет, это время может быть засчитано в стаж при наличии соответствующих документов", — добавляет Шенеева.

Как рассчитывается пенсия

Программа расчета учитывает все пенсионные отчисления и определяет трехлетний период с наибольшими взносами, чтобы вычислить средний доход.

Консультант в ЦОН показывает наилучший период по доходу;

Человек может согласиться с предложением или выбрать другой период;

Исходя из выбранного периода, и будет сделан расчет пенсии.

Что делать при обнаружении ошибок после начисления пенсии

Если ошибки выявлены уже после назначения выплат, возможен перерасчет пенсии:

Обратиться в ЦОН; Предоставить подтверждающие документы (архивные справки, исправленные записи трудовой книжки и т. д.); Срок перерасчета — 8–10 дней.

Этот подход позволит заранее минимизировать риски недополученной пенсии и обеспечить спокойный и уверенный выход на заслуженный отдых.