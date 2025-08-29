18+
29.08.2025, 07:26

Почему пенсия может оказаться меньше ожидаемой: ошибки работодателя, которые дорого обходятся казахстанцам

Новости Казахстана 0 617

Пенсия — это ключевой и неизбежный рубеж в жизни каждого работающего в Казахстане. Для многих он сопровождается беспокойством: размер будущего дохода на заслуженном отдыхе напрямую зависит от того, насколько исправно и в полном объеме работодатель вносил пенсионные взносы. Любые пропуски или ошибки на этом этапе могут существенно уменьшить пенсию и ухудшить привычный уровень жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: tenchat.ru
Недавний случай, описанный на Tengrinews.kz, показал, как пенсионеру пришлось через суд добиваться пересмотра выплат из-за задержек со стороны работодателя. Узнал он о проблеме уже постфактум, когда исправить ситуацию было сложнее.

Чтобы избежать подобных неприятностей, эксперты советуют подготовку к пенсии начинать заранее. О том, какие шаги необходимо предпринять, рассказывает руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Анель Шенеева.

Когда стоит начинать подготовку к пенсии

Анель Шенеева рекомендует начинать подготовку за год до выхода на пенсию. Этого времени достаточно, чтобы:

  • проверить все документы;

  • сверить пенсионные отчисления;

  • исправить недочеты, если они будут обнаружены.

"За год до пенсии необходимо тщательно проверить свои пенсионные накопления. Основная задача — убедиться, что работодатель своевременно и правильно перечислял все взносы. Если какие-то периоды трудовой деятельности не учтены или выплаты не поступили, размер пенсии может оказаться ниже ожидаемого", — поясняет эксперт.

Как проверить пенсионные начисления

Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы:

  • Egov.kz – раздел «Пенсионные отчисления»;

  • ЕНПФ – полная выписка по ИИН за весь период работы.

"Очень важно самостоятельно сверять данные хотя бы раз в год. Часто люди узнают о пробелах только при выходе на пенсию, тогда приходится разбираться с работодателем или обращаться в госорганы", — отмечает Шенеева.

Кроме того, необходимо проверить трудовую книжку, на основе которой рассчитывается стаж:

  • даты приема на работу и увольнения должны быть точными;

  • печати организаций должны быть четкими и своевременными;

  • актуально для работников советского и постсоветского периода.

При выявлении несостыковок стоит обратиться в ЦОН к консультанту для проверки записей и, при необходимости, запроса данных из архивов.

Что делать, если работодатель не делал отчисления

Если обнаружены пропущенные взносы, первым шагом является обращение к работодателю с требованием о доплате.

  • Работодатель должен указать, за какой период производятся перечисления (например, май–октябрь).

  • Если период не будет указан, система посчитает месяцы «без дохода», что снизит средний доход для расчета пенсии.

"Запрос можно направлять как в период работы в компании, так и после увольнения. Сроки значения не имеют", — поясняет Шенеева.

Ответственность работодателя

По Социальному кодексу Казахстана:

  • Работодатель обязан перечислять пенсионные взносы до 25-го числа следующего месяца;

  • За задержку или неуплату предусмотрена ответственность;

  • В частном секторе возможны квартальные или годовые перечисления, но с обязательным указанием, за какие месяцы они сделаны.

Если работодатель отказывается платить

В случае отказа недостающие взносы можно требовать через государственные органы:

  1. Государственная инспекция труда;

  2. Органы государственных доходов;

  3. При отказе уполномоченного органа — суд.

Куда подавать документы для назначения пенсии

Когда все данные проверены и исправлены, можно подавать документы на пенсию за 10 дней до дня рождения в Центр обслуживания населения (ЦОН).

Необходимые документы:

  • Удостоверение личности;

  • Трудовая книжка;

  • Документы об образовании (дипломы);

  • Для мужчин — военный билет;

  • Для женщин — свидетельства о рождении детей (для учета ухода за ребенком до 3 лет).

"Даже если женщина не работала в период ухода за ребенком до трех лет, это время может быть засчитано в стаж при наличии соответствующих документов", — добавляет Шенеева.

Как рассчитывается пенсия

Программа расчета учитывает все пенсионные отчисления и определяет трехлетний период с наибольшими взносами, чтобы вычислить средний доход.

  • Консультант в ЦОН показывает наилучший период по доходу;

  • Человек может согласиться с предложением или выбрать другой период;

  • Исходя из выбранного периода, и будет сделан расчет пенсии.

Что делать при обнаружении ошибок после начисления пенсии

Если ошибки выявлены уже после назначения выплат, возможен перерасчет пенсии:

  1. Обратиться в ЦОН;

  2. Предоставить подтверждающие документы (архивные справки, исправленные записи трудовой книжки и т. д.);

  3. Срок перерасчета — 8–10 дней.

Этот подход позволит заранее минимизировать риски недополученной пенсии и обеспечить спокойный и уверенный выход на заслуженный отдых.

