29.08.2025, 08:13

Новые правила осеннего призыва в Казахстане с 16 сентября - важные изменения

Новости Казахстана 0 829

С сентября 2025 года порядок призыва в армию Казахстана претерпит существенные изменения. Министерство обороны страны объявило, что SMS-сообщения будут приравнены к традиционным повесткам. Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает, как теперь будет проходить уведомление призывников, сообщает Lada.kz. 

Фото из архива Lada.kz
SMS-повестки станут официальными

Теперь казахстанские призывники будут получать электронные уведомления о необходимости явиться в военкомат. SMS-повестки будут отправляться за три дня до назначенной даты и содержать информацию о месте и времени прохождения медицинского осмотра. По результатам осмотра призывная комиссия принимает окончательное решение о годности к службе.

Кроме того, уведомление может быть направлено в личный кабинет пользователя на портале eGov, что позволит минимизировать риски пропуска повестки.

Несколько номеров телефона — не проблема

Если на гражданина зарегистрировано несколько мобильных номеров, SMS-повестка будет отправлена на каждый из них, чтобы исключить возможность пропуска уведомления.

В случае отсутствия данных о мобильном телефоне, включая номер, зарегистрированный на портале eGov, повестка будет вручена традиционным способом:

  • лично под роспись сотрудниками военкомата,

  • через руководителя организации,

  • либо по почте на адрес регистрации, временного проживания или работы.

Министерство обороны подчеркнуло, что бумажные повестки не исчезнут и останутся официальным методом уведомления, даже после внедрения электронных.

Дата вступления в силу новых правил

Поправки в законодательство о воинской службе были подписаны Президентом в июле 2025 года. Новые нормы вступят в силу 16 сентября 2025 года, спустя 60 дней после подписания. С этой даты SMS-повестки станут официальным уведомлением для призывников.

Осенний призыв 2025 года

В этом году осенний призыв будет проходить с 1 сентября по 31 декабря, а не с 1 октября, как это было ранее. Министерство обороны внедрило новые правила, чтобы оптимизировать процесс и повысить эффективность информирования граждан.

