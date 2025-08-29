Наценки, о которых вы не знали: кто на самом деле делает продукты в Казахстане дороже

Цены на основные продукты питания в Казахстане продолжают увеличиваться, вызывая тревогу у населения. Многие потребители считают, что основная наценка формируется непосредственно в магазинах, однако эксперты утверждают обратное: значительная часть удорожания происходит ещё на этапе оптовых закупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Продукты имеют свою себестоимость, но конечная цена для покупателя складывается из нескольких наценок, которые формируются на разных этапах поставки – от производителя до прилавка магазина. Анализ независимого эксперта Даулета Жамбайбекова показывает, что именно оптовики оказывают наибольшее влияние на рост цен.
Главные наценки формируются на этапе оптовых закупок, а не в розничных магазинах.
Ограничение розничных цен не решает проблему, если оптовая маржа остается высокой.
Для борьбы с ростом цен необходимо анализировать всю цепочку поставок и поддерживать местных производителей.
Даулет Жамбайбеков изучил динамику цен на 6 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров в 2024 году. Основные наблюдения:
Мука: цена у производителя – 172 тенге за кг, в рознице – 408 тенге. Оптовая наценка – до 40,7% (70 тенге), розничная – до 68,6% (166 тенге).
Рис: с 329,3 тенге у производителя до 654 тенге на полках магазинов. Оптовики добавляют 66,4% (219 тенге), магазины – 19,3% (106 тенге).
Сахар: разница "завод-магазин" – 103 тенге (с 285 до 388 тенге). Магазины добавляют лишь 0,8% (3 тенге), основная маржа – у оптовиков (35,1% или 100 тенге).
Подсолнечное масло: цена растет с 593 до 727 тенге, оптовая наценка – 15,1% (90 тенге), розничная – 6,4% (44 тенге).
Курица: от 907 тенге у производителя до 1 487 тенге в магазинах; розничная надбавка – 44,5% (458 тенге), оптовая – 13,4% (122 тенге).
Масло сливочное: заводская цена – 3 385 тенге, розничная – 4 332 тенге; оптовая маржа – 8,9% (300 тенге), розничная – 17,6% (647 тенге).
Иллюстрация: деньги и продуктовая корзина (Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков)
Эксперт подчеркивает, что простое регулирование розничных цен неэффективно. Для снижения стоимости продуктов необходимо комплексное реформирование цепочки поставок:
Анализ всей цепочки: от завода до магазина с выявлением "узких мест".
Снижение импортной зависимости: развитие местного производства для ключевых продуктов.
Онлайн-мониторинг маржи: отслеживание роста цен на каждом этапе поставки.
Поддержка производителей: замена жесткого контроля цен на налоговые льготы, субсидии и развитие логистики.
Рост цен на социально значимые продукты – это не только вопрос розничной торговли, но и проблема формирования маржи на оптовом уровне. Эффективная борьба с подорожанием требует реформирования системы поставок, поддержки отечественных производителей и прозрачного контроля над всеми этапами движения товара.
Комментарии1 комментарий(ев)