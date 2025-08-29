18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 08:25

Наценки, о которых вы не знали: кто на самом деле делает продукты в Казахстане дороже

Новости Казахстана 0 688

Цены на основные продукты питания в Казахстане продолжают увеличиваться, вызывая тревогу у населения. Многие потребители считают, что основная наценка формируется непосредственно в магазинах, однако эксперты утверждают обратное: значительная часть удорожания происходит ещё на этапе оптовых закупок, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

Почему продукты становятся дороже

Продукты имеют свою себестоимость, но конечная цена для покупателя складывается из нескольких наценок, которые формируются на разных этапах поставки – от производителя до прилавка магазина. Анализ независимого эксперта Даулета Жамбайбекова показывает, что именно оптовики оказывают наибольшее влияние на рост цен.

Ключевые выводы эксперта:

  • Главные наценки формируются на этапе оптовых закупок, а не в розничных магазинах.

  • Ограничение розничных цен не решает проблему, если оптовая маржа остается высокой.

  • Для борьбы с ростом цен необходимо анализировать всю цепочку поставок и поддерживать местных производителей.

Примеры роста цен на социально значимые продукты

Даулет Жамбайбеков изучил динамику цен на 6 из 19 видов социально значимых продовольственных товаров в 2024 году. Основные наблюдения:

  • Мука: цена у производителя – 172 тенге за кг, в рознице – 408 тенге. Оптовая наценка – до 40,7% (70 тенге), розничная – до 68,6% (166 тенге).

  • Рис: с 329,3 тенге у производителя до 654 тенге на полках магазинов. Оптовики добавляют 66,4% (219 тенге), магазины – 19,3% (106 тенге).

  • Сахар: разница "завод-магазин" – 103 тенге (с 285 до 388 тенге). Магазины добавляют лишь 0,8% (3 тенге), основная маржа – у оптовиков (35,1% или 100 тенге).

  • Подсолнечное масло: цена растет с 593 до 727 тенге, оптовая наценка – 15,1% (90 тенге), розничная – 6,4% (44 тенге).

  • Курица: от 907 тенге у производителя до 1 487 тенге в магазинах; розничная надбавка – 44,5% (458 тенге), оптовая – 13,4% (122 тенге).

  • Масло сливочное: заводская цена – 3 385 тенге, розничная – 4 332 тенге; оптовая маржа – 8,9% (300 тенге), розничная – 17,6% (647 тенге).

Иллюстрация: деньги и продуктовая корзина (Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков)

Как бороться с ростом цен

Эксперт подчеркивает, что простое регулирование розничных цен неэффективно. Для снижения стоимости продуктов необходимо комплексное реформирование цепочки поставок:

  1. Анализ всей цепочки: от завода до магазина с выявлением "узких мест".

  2. Снижение импортной зависимости: развитие местного производства для ключевых продуктов.

  3. Онлайн-мониторинг маржи: отслеживание роста цен на каждом этапе поставки.

  4. Поддержка производителей: замена жесткого контроля цен на налоговые льготы, субсидии и развитие логистики.

Вывод

Рост цен на социально значимые продукты – это не только вопрос розничной торговли, но и проблема формирования маржи на оптовом уровне. Эффективная борьба с подорожанием требует реформирования системы поставок, поддержки отечественных производителей и прозрачного контроля над всеми этапами движения товара.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
На основании этой статьи можно возбуждать уголовное дело и не одно.
29.08.2025, 06:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира