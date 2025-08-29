Топ-75 влиятельнейших людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService представил девятый ежегодный рейтинг «Топ-75 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана» . Традиционно его публикуют в рамках Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, сообщает Lada.kz.

Фото: Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService

Рейтинг составляется на основе мнений ведущих экспертов отрасли и отражает как профессиональные достижения, так и влияние на стратегические процессы в нефтегазовом секторе страны.

Лидеры рейтинга

Первое место в этом году занял Ерлан Аккенженов, министр энергетики Казахстана, заслуживший признание за свой профессиональный опыт и активную позицию по вопросам сотрудничества с ОПЕК.

На втором месте – Тимур Кулибаев, бизнесмен, контролирующий ключевые финансовые инструменты, включая «Халык Банк».

Тройку лидеров замыкает Бекет Избастин, генеральный директор ТОО PSA, известный вкладом в развитие нефтесервисного сектора.

Вице- и заместители министров энергетики

В рейтинге высоко оценены представители Министерства энергетики:

Магзум Мирзагалиев – советник Президента РК.

Алибек Жамауов, Кудайберген Арымбек, Ильяс Бакытжан – вице-министры энергетики.

Их роль особенно важна в формировании государственной политики и стратегическом управлении энергетическими ресурсами.

Руководство национальных компаний

В список вошли топ-менеджеры ключевых государственных и частных компаний:

Асхат Хасенов – председатель правления АО «НК «КазМунайГаз».

Курмангазы Исказиев – первый заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз».

Санжар Жаркешов – председатель правления АО «НК QazaqGaz».

Алик Айдарбаев, Асет Магауов, Мейрбек Ихсанов – заместители руководителей крупных компаний.

В целом, более 20 позиций рейтинга занимают ключевые фигуры КазМунайГаз и QazaqGaz, демонстрируя их влияние на отраслевую политику и операционное управление.

Международные компании и иностранные топ-менеджеры

Рейтинг отражает участие зарубежных игроков в нефтегазовом секторе Казахстана:

Джанкарло Рую – управляющий директор North Caspian Operating Company.

Марко Марсили – генеральный директор Karachaganak Petroleum Operating B.V.

Сегер Хойтинк – председатель и управляющий директор Eni в Казахстане.

Хуан Сяньсюн – генеральный директор АО CNPC Kazakhstan.

Ли Шуфэн – генеральный директор АО «CNPC-Актобемунайгаз».

Их деятельность способствует внедрению международных стандартов и привлечению инвестиций.

Лидеры частного бизнеса и отраслевых ассоциаций

Тимур Кулибаев – бизнесмен с ключевым влиянием на финансовые инструменты.

Болат Акчулаков – председатель Ассоциации KAZENERGY.

Рашид Жаксылыков – председатель президиума KazService.

Кенес Ракишев – владелец ТОО Fincraft Group.

Эти фигуры влияют на стратегические решения и инвестиционные потоки в отрасли.

Академическая и инновационная поддержка отрасли

Список также включает представителей науки, образования и консалтинга:

Гульзада Шакуликова – ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Рзабек Артыгалиев – член общественного совета Министерства энергетики.

Их вклад важен для подготовки кадров и внедрения инновационных технологий.

Полный рейтинг

Полный список всех 75 влиятельных специалистов, включая их биографии, достижения и вклад в отрасль, представлен на сайте KazService в разделе TOP-75.