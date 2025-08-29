Топ-75 влиятельнейших людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService представил девятый ежегодный рейтинг «Топ-75 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана». Традиционно его публикуют в рамках Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, сообщает Lada.kz.
Рейтинг составляется на основе мнений ведущих экспертов отрасли и отражает как профессиональные достижения, так и влияние на стратегические процессы в нефтегазовом секторе страны.
Первое место в этом году занял Ерлан Аккенженов, министр энергетики Казахстана, заслуживший признание за свой профессиональный опыт и активную позицию по вопросам сотрудничества с ОПЕК.
На втором месте – Тимур Кулибаев, бизнесмен, контролирующий ключевые финансовые инструменты, включая «Халык Банк».
Тройку лидеров замыкает Бекет Избастин, генеральный директор ТОО PSA, известный вкладом в развитие нефтесервисного сектора.
В рейтинге высоко оценены представители Министерства энергетики:
Магзум Мирзагалиев – советник Президента РК.
Алибек Жамауов, Кудайберген Арымбек, Ильяс Бакытжан – вице-министры энергетики.
Их роль особенно важна в формировании государственной политики и стратегическом управлении энергетическими ресурсами.
В список вошли топ-менеджеры ключевых государственных и частных компаний:
Асхат Хасенов – председатель правления АО «НК «КазМунайГаз».
Курмангазы Исказиев – первый заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз».
Санжар Жаркешов – председатель правления АО «НК QazaqGaz».
Алик Айдарбаев, Асет Магауов, Мейрбек Ихсанов – заместители руководителей крупных компаний.
В целом, более 20 позиций рейтинга занимают ключевые фигуры КазМунайГаз и QazaqGaz, демонстрируя их влияние на отраслевую политику и операционное управление.
Рейтинг отражает участие зарубежных игроков в нефтегазовом секторе Казахстана:
Джанкарло Рую – управляющий директор North Caspian Operating Company.
Марко Марсили – генеральный директор Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Сегер Хойтинк – председатель и управляющий директор Eni в Казахстане.
Хуан Сяньсюн – генеральный директор АО CNPC Kazakhstan.
Ли Шуфэн – генеральный директор АО «CNPC-Актобемунайгаз».
Их деятельность способствует внедрению международных стандартов и привлечению инвестиций.
Тимур Кулибаев – бизнесмен с ключевым влиянием на финансовые инструменты.
Болат Акчулаков – председатель Ассоциации KAZENERGY.
Рашид Жаксылыков – председатель президиума KazService.
Кенес Ракишев – владелец ТОО Fincraft Group.
Эти фигуры влияют на стратегические решения и инвестиционные потоки в отрасли.
Список также включает представителей науки, образования и консалтинга:
Гульзада Шакуликова – ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.
Рзабек Артыгалиев – член общественного совета Министерства энергетики.
Их вклад важен для подготовки кадров и внедрения инновационных технологий.
Полный список всех 75 влиятельных специалистов, включая их биографии, достижения и вклад в отрасль, представлен на сайте KazService в разделе TOP-75.
