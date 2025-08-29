18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 09:20

Топ-75 влиятельнейших людей нефтегазовой отрасли Казахстана

Новости Казахстана 0 3 160

Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService представил девятый ежегодный рейтинг «Топ-75 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана». Традиционно его публикуют в рамках Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService
Фото: Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService

Рейтинг составляется на основе мнений ведущих экспертов отрасли и отражает как профессиональные достижения, так и влияние на стратегические процессы в нефтегазовом секторе страны.

Лидеры рейтинга

Первое место в этом году занял Ерлан Аккенженов, министр энергетики Казахстана, заслуживший признание за свой профессиональный опыт и активную позицию по вопросам сотрудничества с ОПЕК.

На втором местеТимур Кулибаев, бизнесмен, контролирующий ключевые финансовые инструменты, включая «Халык Банк».

Тройку лидеров замыкает Бекет Избастин, генеральный директор ТОО PSA, известный вкладом в развитие нефтесервисного сектора.

Вице- и заместители министров энергетики

В рейтинге высоко оценены представители Министерства энергетики:

  • Магзум Мирзагалиев – советник Президента РК.

  • Алибек Жамауов, Кудайберген Арымбек, Ильяс Бакытжан – вице-министры энергетики.

Их роль особенно важна в формировании государственной политики и стратегическом управлении энергетическими ресурсами.

Руководство национальных компаний

В список вошли топ-менеджеры ключевых государственных и частных компаний:

  • Асхат Хасенов – председатель правления АО «НК «КазМунайГаз».

  • Курмангазы Исказиев – первый заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз».

  • Санжар Жаркешов – председатель правления АО «НК QazaqGaz».

  • Алик Айдарбаев, Асет Магауов, Мейрбек Ихсанов – заместители руководителей крупных компаний.

В целом, более 20 позиций рейтинга занимают ключевые фигуры КазМунайГаз и QazaqGaz, демонстрируя их влияние на отраслевую политику и операционное управление.

Международные компании и иностранные топ-менеджеры

Рейтинг отражает участие зарубежных игроков в нефтегазовом секторе Казахстана:

  • Джанкарло Рую – управляющий директор North Caspian Operating Company.

  • Марко Марсили – генеральный директор Karachaganak Petroleum Operating B.V.

  • Сегер Хойтинк – председатель и управляющий директор Eni в Казахстане.

  • Хуан Сяньсюн – генеральный директор АО CNPC Kazakhstan.

  • Ли Шуфэн – генеральный директор АО «CNPC-Актобемунайгаз».

Их деятельность способствует внедрению международных стандартов и привлечению инвестиций.

Лидеры частного бизнеса и отраслевых ассоциаций

  • Тимур Кулибаев – бизнесмен с ключевым влиянием на финансовые инструменты.

  • Болат Акчулаков – председатель Ассоциации KAZENERGY.

  • Рашид Жаксылыков – председатель президиума KazService.

  • Кенес Ракишев – владелец ТОО Fincraft Group.

Эти фигуры влияют на стратегические решения и инвестиционные потоки в отрасли.

Академическая и инновационная поддержка отрасли

Список также включает представителей науки, образования и консалтинга:

  • Гульзада Шакуликова – ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.

  • Рзабек Артыгалиев – член общественного совета Министерства энергетики.

Их вклад важен для подготовки кадров и внедрения инновационных технологий.

Полный рейтинг

Полный список всех 75 влиятельных специалистов, включая их биографии, достижения и вклад в отрасль, представлен на сайте KazService в разделе TOP-75.

3
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Я очень рад что у нас много миллиардеров.
29.08.2025, 06:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира