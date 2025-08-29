18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.08.2025, 10:10

На границе Казахстана кипит нелегальная торговля: валютные потоки и ГСМ на миллионы

Новости Казахстана 0 1 466

Пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовала отчет о деятельности Пограничной службы за август 2025 года. В сообщении, распространенном 29 августа, представлены ключевые показатели по охране государственных границ и пресечению нарушений, сообщает Lada.kz. 

 

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Нарушения границы и задержанные иностранцы

В августе Пограничной службой КНБ совместно с другими компетентными органами было задержано 4 610 нарушителей законодательства РК в пограничной зоне. Среди них:

  • 39 иностранных граждан за фактическое нарушение границы;

  • 25 иностранных граждан за попытку пересечения границы незаконным способом.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и строгий контроль передвижения через государственную границу.

Пресечение контрабанды

Пограничники предотвратили 1 352 попытки незаконного перемещения товаров и грузов. Основные категории изъятий включают:

  • Наркотические средства – более 5 кг;

  • Оружие и боеприпасы – 47 фактов, включая огнестрельное, травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, а также 191 боеприпас;

  • Религиозная литература – 18 фактов (678 экземпляров);

  • ГСМ – 499 фактов, более 18 500 литров, на сумму свыше 5,5 млн тенге;

  • Товары народного потребления – 598 фактов на сумму более 1,5 млрд тенге;

  • Валюта – 157 фактов на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Каждое из выявленных правонарушений оформлено и направлено в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Борьба с браконьерством в Каспийском море

За август пограничниками пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия. В рамках рейдов были изъяты:

  • Плавательные средства – 9 единиц;

  • Орудия браконьерского лова – более 21 км сетей и крючковых устройств;

  • Рыба осетровых видов – 240 штук (1 440 кг);

  • Рыба частиковых видов – 28 штук (19 кг).

Предотвращенный ущерб оценивается более чем в 566 млн тенге.

Режим работы пунктов пропуска

Пресс-служба КНБ отметила, что ограничений на государственной границе не вводилось, а пункты пропуска функционируют в обычном режиме.

Особое внимание уделено казахстанско-кыргызскому участку границы: с 25 августа автомобильный пункт пропуска "Кеген" в Раимбекском районе Алматинской области работает круглосуточно, что позволяет улучшить контроль и ускорить движение транспорта.

