С 7 сентября Halyk Bank вводит плату за быстрое снятие денег с вклада

Казахстанский банк Halyk Bank объявил о введении комиссии за частичное снятие средств с депозитов, если деньги будут изъяты менее чем через три календарных дня после их зачисления. Изменения вступят в силу с 7 сентября 2025 года, сообщает официальный сайт банка, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Размер комиссии и сроки действия

С 7 сентября 2025 года при частичном снятии средств со вклада, срок хранения которого составляет менее трёх календарных дней, банк будет взимать комиссию в размере 1% от суммы операции.

Новое правило касается всех депозитов физических лиц, включая:

Вклады, открытые до 30 июля 2018 года ;

Вклады, открытые после этой даты;

Мигрированные депозиты ККБ, такие как «Депозит ККБ с комиссией» и «Мультивалютные вклады ККБ».

Операции, подпадающие под комиссию

Комиссия будет применяться к следующим видам операций на депозитных счетах:

Частичное снятие суммы вклада до истечения трёх дней с момента зачисления;

Досрочное расторжение договора вклада с изъятием средств раньше трёх дней после поступления денег;

Снятие наличных с других зачислений на счёт, не связанных с зарплатой, пенсиями или официальными выплатами.

Независимость от способа зачисления

Halyk Bank уточняет, что комиссия будет взиматься вне зависимости от способа поступления средств на депозит — будь то перевод, пополнение через банкомат или иной метод.