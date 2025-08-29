С 7 сентября Halyk Bank вводит плату за быстрое снятие денег с вклада

Казахстанский банк Halyk Bank объявил о введении комиссии за частичное снятие средств с депозитов, если деньги будут изъяты менее чем через три календарных дня после их зачисления. Изменения вступят в силу с 7 сентября 2025 года, сообщает официальный сайт банка, сообщает Lada.kz.
С 7 сентября 2025 года при частичном снятии средств со вклада, срок хранения которого составляет менее трёх календарных дней, банк будет взимать комиссию в размере 1% от суммы операции.
Новое правило касается всех депозитов физических лиц, включая:
Вклады, открытые до 30 июля 2018 года;
Вклады, открытые после этой даты;
Мигрированные депозиты ККБ, такие как «Депозит ККБ с комиссией» и «Мультивалютные вклады ККБ».
Комиссия будет применяться к следующим видам операций на депозитных счетах:
Частичное снятие суммы вклада до истечения трёх дней с момента зачисления;
Досрочное расторжение договора вклада с изъятием средств раньше трёх дней после поступления денег;
Снятие наличных с других зачислений на счёт, не связанных с зарплатой, пенсиями или официальными выплатами.
Halyk Bank уточняет, что комиссия будет взиматься вне зависимости от способа поступления средств на депозит — будь то перевод, пополнение через банкомат или иной метод.
