Нацбанк Казахстана определился с базовой ставкой

Замедление в сегменте платных услуг связано, в том числе, со снижением темпов роста регулируемых тарифов.

Вклад продовольствия в инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее был главным драйвером роста цен.

Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжился, тогда как сервисная компонента впервые в году показала замедление.

В июле годовая инфляция составила 11,8% , сохранившись на уровне предыдущего месяца.

Несмотря на замедление, показатели остаются высокими, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление.

Базовая и сезонно очищенная инфляция в июле составили 0,8% , снизившись с июньских значений (0,9% и 1% соответственно).

Месячный рост цен составил 0,7% , что выше среднегодового уровня последних десяти лет (0,4%).

В июле инфляционные ожидания выросли до 14,2% .

Денежно-кредитная политика ФРС США корректируется медленнее, чем ожидалось ранее, из-за устойчивого роста зарплат и сохраняющейся инфляции выше таргета.

В России, несмотря на замедление, инфляция сохраняется на высоком уровне.

На 2025 год прогноз уточнен: инфляция ожидается в пределах 11–12,5%.

В 2026 году — 9,5–11,5%, в 2027 году — 5,5–7,5%.

Корректировки связаны с ростом цен на продовольственных рынках и усилением внутреннего спроса.

Сдерживающими факторами станут умеренно жесткая денежно-кредитная политика и фискальная консолидация.