Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
29.08.2025, 12:19

Нацбанк Казахстана определился с базовой ставкой

Новости Казахстана 0 439

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором в пределах ±1 п.п. Решение основано на результатах нового прогнозного раунда, включающего пересмотр макроэкономических показателей и оценку рисков инфляции, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Фото: пресс-служба Национального банка РК

Текущая инфляция и ее структура

  • В июле годовая инфляция составила 11,8%, сохранившись на уровне предыдущего месяца.

  • Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжился, тогда как сервисная компонента впервые в году показала замедление.

  • Вклад продовольствия в инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее был главным драйвером роста цен.

  • Замедление в сегменте платных услуг связано, в том числе, со снижением темпов роста регулируемых тарифов.

Динамика месячной инфляции

  • Месячный рост цен составил 0,7%, что выше среднегодового уровня последних десяти лет (0,4%).

  • Базовая и сезонно очищенная инфляция в июле составили 0,8%, снизившись с июньских значений (0,9% и 1% соответственно).

  • Несмотря на замедление, показатели остаются высокими, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление.

  • Факторы давления: тарифные реформы, активная фискальная политика и рост потребительского спроса, подпитываемый кредитованием населения.

Инфляционные ожидания населения

  • В июле инфляционные ожидания выросли до 14,2%.

  • Краткосрочные ожидания остаются нестабильными, долгосрочные — демонстрируют тенденцию к росту.

Внешние факторы давления

  • Продолжается рост мировых цен на продукты питания.

  • В России, несмотря на замедление, инфляция сохраняется на высоком уровне.

  • Денежно-кредитная политика ФРС США корректируется медленнее, чем ожидалось ранее, из-за устойчивого роста зарплат и сохраняющейся инфляции выше таргета.

  • Европейский ЦБ придерживается осторожной позиции из-за рисков, связанных с торговыми конфликтами.

Прогнозы по инфляции

  • На 2025 год прогноз уточнен: инфляция ожидается в пределах 11–12,5%.

  • В 2026 году — 9,5–11,5%, в 2027 году — 5,5–7,5%.

  • Корректировки связаны с ростом цен на продовольственных рынках и усилением внутреннего спроса.

  • Сдерживающими факторами станут умеренно жесткая денежно-кредитная политика и фискальная консолидация.

  • Основные риски: рост потребления, внешнее ценовое давление, вторичные эффекты от повышения тарифов и НДС, а также неустойчивые инфляционные ожидания.

Экономический рост

  • Прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год повышен до 5,5–6,5% благодаря активным инвестициям и высокому потребительскому спросу.

  • В 2026 году рост сохранится на уровне 4–5%, главным образом за счет нефтяного сектора и инвестиционной активности.

  • К 2027 году экономика будет стремиться к равновесному темпу роста.

Дополнительные меры Нацбанка

  • С сентября 2025 года вступят в силу новые условия по минимальным резервным требованиям, что усилит воздействие монетарной политики.

  • Планируется внедрение дополнительных микро- и макропруденциальных мер для охлаждения рынка розничного кредитования.

  • При отсутствии замедления инфляции возможен пересмотр политики в сторону ужесточения, включая повышение базовой ставки.

Следующие шаги

  • Подробный отчет о денежно-кредитной политике будет опубликован 3 сентября 2025 года на сайте Нацбанка.

  • Очередное заседание по базовой ставке назначено на 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

