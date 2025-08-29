Нацбанк Казахстана определился с базовой ставкой

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором в пределах ±1 п.п. Решение основано на результатах нового прогнозного раунда, включающего пересмотр макроэкономических показателей и оценку рисков инфляции, сообщает Lada.kz.
В июле годовая инфляция составила 11,8%, сохранившись на уровне предыдущего месяца.
Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжился, тогда как сервисная компонента впервые в году показала замедление.
Вклад продовольствия в инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее был главным драйвером роста цен.
Замедление в сегменте платных услуг связано, в том числе, со снижением темпов роста регулируемых тарифов.
Месячный рост цен составил 0,7%, что выше среднегодового уровня последних десяти лет (0,4%).
Базовая и сезонно очищенная инфляция в июле составили 0,8%, снизившись с июньских значений (0,9% и 1% соответственно).
Несмотря на замедление, показатели остаются высокими, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление.
Факторы давления: тарифные реформы, активная фискальная политика и рост потребительского спроса, подпитываемый кредитованием населения.
В июле инфляционные ожидания выросли до 14,2%.
Краткосрочные ожидания остаются нестабильными, долгосрочные — демонстрируют тенденцию к росту.
Продолжается рост мировых цен на продукты питания.
В России, несмотря на замедление, инфляция сохраняется на высоком уровне.
Денежно-кредитная политика ФРС США корректируется медленнее, чем ожидалось ранее, из-за устойчивого роста зарплат и сохраняющейся инфляции выше таргета.
Европейский ЦБ придерживается осторожной позиции из-за рисков, связанных с торговыми конфликтами.
На 2025 год прогноз уточнен: инфляция ожидается в пределах 11–12,5%.
В 2026 году — 9,5–11,5%, в 2027 году — 5,5–7,5%.
Корректировки связаны с ростом цен на продовольственных рынках и усилением внутреннего спроса.
Сдерживающими факторами станут умеренно жесткая денежно-кредитная политика и фискальная консолидация.
Основные риски: рост потребления, внешнее ценовое давление, вторичные эффекты от повышения тарифов и НДС, а также неустойчивые инфляционные ожидания.
Прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год повышен до 5,5–6,5% благодаря активным инвестициям и высокому потребительскому спросу.
В 2026 году рост сохранится на уровне 4–5%, главным образом за счет нефтяного сектора и инвестиционной активности.
К 2027 году экономика будет стремиться к равновесному темпу роста.
С сентября 2025 года вступят в силу новые условия по минимальным резервным требованиям, что усилит воздействие монетарной политики.
Планируется внедрение дополнительных микро- и макропруденциальных мер для охлаждения рынка розничного кредитования.
При отсутствии замедления инфляции возможен пересмотр политики в сторону ужесточения, включая повышение базовой ставки.
Подробный отчет о денежно-кредитной политике будет опубликован 3 сентября 2025 года на сайте Нацбанка.
Очередное заседание по базовой ставке назначено на 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.
