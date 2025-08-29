Токаев отметил решающую роль Назарбаева в принятии Конституции Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 29 августа 2025 года на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвящённой 30-летию Основного закона страны. По его словам, дата имеет особое значение для всей республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

30 лет Конституции: исторический рубеж

Глава государства напомнил, что Конституция, принятая 30 лет назад на всенародном референдуме, стала «незыблемым фундаментом Независимости и ориентиром укрепления государственности».

«Казахский народ всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести», — подчеркнул Токаев.

От степных законов к современному Основному закону

Президент провёл параллель между современным конституционным устройством и правовыми традициями казахского народа, упомянув такие нормы, как:

«Қасым ханның қаска жолы» (Светлый путь хана Касыма),

«Есім ханның ескі жолы» (Исконный путь хана Есима),

«Жетi жарғы» (Семь установлений хана Тауке).

По словам Токаева, эта правовая преемственность никогда не прерывалась: от норм Степи и казахской интеллигенции начала XX века до советской юридической школы и современного Основного закона.

Первые шаги независимого Казахстана

В 1993 году была утверждена первая Конституция суверенного Казахстана, которая определила основы конституционного устройства. Однако вскоре стало очевидно, что стране требуется более современный документ, отражающий новые реалии.

Для подготовки проекта Конституции был создан специальный совет с участием ведущих юристов и международных экспертов. В обсуждении участвовали миллионы граждан, высказывая тысячи предложений.

Роль Назарбаева в принятии Конституции

Особое внимание Токаев уделил первому президенту страны — Нурсултану Назарбаеву.

«Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи главой государства, он сыграл решающую роль в процессе её принятия», — отметил нынешний президент.

Конституционные изменения и референдум

За три десятилетия в Конституцию вносились изменения шесть раз. Однако наиболее значимые поправки, по словам Токаева, были приняты три года назад и «кардинально трансформировали политико-правовую систему Казахстана».

Тогда обсуждалась возможность принятия изменений через парламент, но глава государства настоял на другом подходе: