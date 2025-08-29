18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 12:37

Токаев отметил решающую роль Назарбаева в принятии Конституции Казахстана

Новости Казахстана 0 559

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 29 августа 2025 года на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвящённой 30-летию Основного закона страны. По его словам, дата имеет особое значение для всей республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

30 лет Конституции: исторический рубеж

Глава государства напомнил, что Конституция, принятая 30 лет назад на всенародном референдуме, стала «незыблемым фундаментом Независимости и ориентиром укрепления государственности».

«Казахский народ всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести», — подчеркнул Токаев.

От степных законов к современному Основному закону

Президент провёл параллель между современным конституционным устройством и правовыми традициями казахского народа, упомянув такие нормы, как:

  • «Қасым ханның қаска жолы» (Светлый путь хана Касыма),

  • «Есім ханның ескі жолы» (Исконный путь хана Есима),

  • «Жетi жарғы» (Семь установлений хана Тауке).

По словам Токаева, эта правовая преемственность никогда не прерывалась: от норм Степи и казахской интеллигенции начала XX века до советской юридической школы и современного Основного закона.

Первые шаги независимого Казахстана

В 1993 году была утверждена первая Конституция суверенного Казахстана, которая определила основы конституционного устройства. Однако вскоре стало очевидно, что стране требуется более современный документ, отражающий новые реалии.

Для подготовки проекта Конституции был создан специальный совет с участием ведущих юристов и международных экспертов. В обсуждении участвовали миллионы граждан, высказывая тысячи предложений.

Роль Назарбаева в принятии Конституции

Особое внимание Токаев уделил первому президенту страны — Нурсултану Назарбаеву.

«Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи главой государства, он сыграл решающую роль в процессе её принятия», — отметил нынешний президент.

Конституционные изменения и референдум

За три десятилетия в Конституцию вносились изменения шесть раз. Однако наиболее значимые поправки, по словам Токаева, были приняты три года назад и «кардинально трансформировали политико-правовую систему Казахстана».

Тогда обсуждалась возможность принятия изменений через парламент, но глава государства настоял на другом подходе:

«Я решил следовать принципу, согласно которому важнейшие решения, напрямую определяющие будущее страны, должны приниматься только путем референдума», — подчеркнул он.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира