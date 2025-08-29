Осень на пороге: Казахстан ждет резкое похолодание

Қазақ тіліне аудару

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на период с 30 августа по 1 сентября. После нескольких теплых дней на территорию Казахстана начнет смещаться западный антициклон, который принесет с собой холодные воздушные массы.

Фото: quizlet.com

Существенное снижение температуры

Под влиянием антициклона температура воздуха заметно понизится:

Север и восток – в дневные часы ожидается всего +12…+17 °C.

Южные регионы – привычная жара уступит место умеренной погоде, воздух прогреется лишь до +23…+28 °C.

Таким образом, практически вся страна ощутит приближение осени.

Исключение — западные регионы

В то время как большая часть Казахстана будет встречать прохладу, западные области окажутся под воздействием теплых воздушных масс, приходящих с территории Ирана. Здесь синоптики прогнозируют повышение температуры до +32…+37 °C.

Итог

Начало сентября ознаменуется контрастной погодой: север, восток и юг страны погрузятся в атмосферу ранней осени, тогда как запад еще на несколько дней сохранит летний зной.