Счет за счастье: сколько стоит появление ребенка в Казахстане

В Казахстане каждая женщина имеет право на бесплатную медицинскую помощь во время беременности и родов. Государственные родильные дома предоставляют полный пакет услуг — от дородового наблюдения до ведения родов и послеродового ухода. Эти расходы полностью покрываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com

Платные услуги и дополнительные условия

Однако будущие мамы нередко выбирают платные роды. В этом случае можно заранее заключить контракт с конкретным врачом, выбрать палату повышенной комфортности, а также дополнительные сервисы — от индивидуального наблюдения до расширенного послеродового ухода. Стоимость таких услуг варьируется в зависимости от города и уровня медицинского учреждения.

Диапазон цен

В государственных роддомах с выбором врача цена может составлять от 150 000 до 300 000 тенге .

В частных клиниках стоимость обычно выше и может достигать от 500 000 до 1,5 млн тенге , в зависимости от пакета услуг.

Дополнительно оплачиваются анализы, УЗИ и консультации специалистов, если они не входят в выбранный пакет.

Дополнительные расходы

Помимо основных расходов на роды, семьи часто тратят средства на:

подготовительные курсы для беременных;

расширенные послеродовые услуги (например, индивидуальные палаты с условиями гостиничного типа);

сопровождение до и после родов.

Итог

Таким образом, каждая женщина в Казахстане может бесплатно родить в государственном учреждении, однако многие семьи предпочитают платные роды, где цена зависит от выбранных условий и дополнительных услуг.