В Шымкенте полицейский сбил насмерть женщину

В Шымкенте произошла трагедия — автомобиль, за рулем которого находился полицейский, сбил женщину. Инцидент случился прямо возле здания городского департамента полиции и привлек большое внимание общественности, сообщает Lada.kz.

Фото: profile.ru

Обстоятельства аварии

По информации Telegram-канала Halyqstan, происшествие произошло 28 августа на улице Желтоксан. Женщина средних лет неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Сообщается, что она появилась из-за деревьев, и водитель не успел вовремя среагировать.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Кто был за рулем

По данным источников, на автомобиле находился оперуполномоченный Абайского районного управления полиции. Трагическая случайность произошла буквально рядом с главным зданием Департамента полиции Шымкента.

Позиция полиции

В пресс-службе ДП Шымкента подтвердили, что водитель находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим. На данный момент нарушений правил дорожного движения с его стороны не выявлено.

Возбуждено уголовное дело

По факту ДТП начато расследование. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.