В Шымкенте полицейский сбил насмерть женщину

В Шымкенте произошла трагедия — автомобиль, за рулем которого находился полицейский, сбил женщину. Инцидент случился прямо возле здания городского департамента полиции и привлек большое внимание общественности, сообщает Lada.kz.
По информации Telegram-канала Halyqstan, происшествие произошло 28 августа на улице Желтоксан. Женщина средних лет неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Сообщается, что она появилась из-за деревьев, и водитель не успел вовремя среагировать.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данным источников, на автомобиле находился оперуполномоченный Абайского районного управления полиции. Трагическая случайность произошла буквально рядом с главным зданием Департамента полиции Шымкента.
В пресс-службе ДП Шымкента подтвердили, что водитель находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим. На данный момент нарушений правил дорожного движения с его стороны не выявлено.
По факту ДТП начато расследование. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии0 комментарий(ев)