Грандиозный скандал: честно купленные автомобили продолжают изымать у казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

По словам пострадавших, схема мошенничества была предельно проста. Автовладельцев уговаривали оставить транспорт на «реализацию», обещая быстро найти покупателя и обеспечить высокую цену. После передачи документов автомобили переоформлялись на автосалон, а затем перепродавались в других регионах. В результате владельцы оставались ни с деньгами, ни с машинами и месяцами ждали расчетов, которые так и не поступали, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

nbcnews.com

По предварительным данным, ущерб исчисляется сотнями миллионов тенге. Организация действовала как минимум с прошлого года. Количество пострадавших превысило сотню человек, офис автосалона закрыт.

История Дмитрия из Астаны

12 августа житель Астаны Дмитрий приобрел Toyota Prado за 14 миллионов тенге.

«Я нашел объявление, продавец честно признался, что он перекуп, но уверял, что машина юридически чистая. VIN-коды совпадали. Я даже привез эксперта, всё проверили, оформили сделку и поставили авто на учет», — рассказал он.

Однако спустя девять дней, 21 августа, его автомобиль был арестован.

«Мне позвонили полицейские, сказали, что собираются изъять машину. Когда приехал, номера уже сняли, авто опечатали. Документ показали только на телефоне, ознакомиться как следует не дали», — добавил Дмитрий.

В департаменте полиции пояснили: транспорт изъяли по поручению следователя УП города Атырау, где расследуется уголовное дело о мошенничестве.

История Наурызбека из Атырау

6 августа житель Атырау Наурызбек также приобрел автомобиль, убедившись в его юридической чистоте.

«После проверки я купил машину в Актау, поставил её на учет и получил номера», — поделился он.

Но уже через неделю к его дому пришли люди, заявившие, что автомобиль принадлежит им: они отдали его в тот же автосалон и не получили оплаты.

«15 августа мою машину увезли на штрафстоянку. Я остаюсь без транспорта и не понимаю, как такое возможно — ведь я честный покупатель», — возмущается Наурызбек.

Массовые истории пострадавших

Подобных случаев — десятки. Сотни жителей Атырау и других регионов описывают один и тот же сценарий: автосалон обещал выплатить деньги через 10 дней, а вместо этого перепродавал машины.

Некоторые доверяли компании, так как ранее уже успешно продавали через неё автомобили. Но в этот раз их транспорт просто исчезал.

«Когда пришёл за деньгами, в офисе уже толпа таких же пострадавших. Всем обещали выплату, но никто так и не получил», — рассказывает один из потерпевших.

Для многих людей эти машины были единственным средством передвижения. Компенсации пока никто не гарантирует.

Ранее недовольные владельцы выходили к зданию областного департамента полиции, требуя вернуть автомобили и деньги. Но правоохранительные органы заявили, что вынуждены накладывать аресты на спорные машины для фиксации доказательств.

Ход расследования

В полиции Атырауской области подтвердили задержание двух подозреваемых, которых суд заключил под стражу. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере.