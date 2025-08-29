Проблема со стажем: автоматическое назначение пенсий в Казахстане оказалось невозможным

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане временно заморожен пилотный проект по автоматическому назначению пенсий. Инициатива, которая должна была избавить будущих пенсионеров от необходимости собирать справки и обращаться в архивы, столкнулась с серьезными препятствиями. Об этом сообщил вице-министр труда Олжас Анафин на брифинге 29 августа 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ .

Фото с сайта azh.kz

Почему проект остановили

По задумке система должна была работать максимально просто: все сведения о трудовом стаже подтягивались из баз данных автоматически. Это позволяло человеку получить пенсию без лишней бюрократии.

Однако на практике выяснилось, что не все работодатели предоставляют сведения о трудовой деятельности сотрудников до 1998 года. Именно этот пробел стал главным препятствием для полноценного внедрения сервиса.

«На старте проект показал хорошие результаты – его поддержали даже госкомпании и организации квазигоссектора. Но масштабировать систему оказалось сложно. Из-за неполных данных проект пришлось приостановить», – пояснил Анафин.

Ставка на «Е-архив»

Теперь в Минтруда делают акцент на создании единой базы данных. Для этого планируется использовать систему «Е-архив», которая должна аккумулировать все сведения о трудовом стаже граждан.

Предполагается, что именно этот инструмент станет основой для возобновления автоматического назначения пенсий в будущем.

Что ждет граждан

Ранее сообщалось, что новая система должна была избавить казахстанцев от необходимости собирать кипы документов и обращаться в суды для подтверждения стажа. Пока же внедрение удобного сервиса откладывается, и гражданам придется подождать, пока государство завершит работу над цифровым архивом.