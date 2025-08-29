Нефтяная рулетка: падение Brent грозит миллиардными потерями для Казахстана

Қазақ тіліне аудару

После месячного снижения котировки нефти сумели завершить неделю в небольшом плюсе. Однако за видимой стабильностью скрываются серьезные риски – от торговой войны США и Индии до опасений профицита предложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Колебания цен: краткосрочный рост при долгосрочных рисках

29 августа 2025 года нефть Brent торговалась на уровне $67,61 за баррель, показав недельный рост на 0,27%. Однако в течение месяца цена упала на 6,61%, а в отдельные дни опускалась ниже $68 за баррель. WTI фиксировалась ниже $64, реагируя на решение США удвоить пошлины на индийские товары до 50%.

Таким образом, трейдеры оказались зажаты между геополитикой и фундаментальными факторами, сигнализирующими о возможном избытке сырья на рынке.

Давление со стороны США и Индии

Reuters отмечает: стабильность нефтяных котировок крайне хрупка. США готовятся ввести новые тарифы на индийский экспорт в ответ на сохранение закупок российской нефти, которая подешевела из-за санкций. Президент Дональд Трамп открыто заявил, что подобные шаги направлены на ограничение влияния России на мировом рынке.

MUFG также подтверждает, что торговые трения оказывают сильное давление. Индийские НПЗ пока не намерены сворачивать сотрудничество с Россией, и уже в сентябре ожидается рост поставок. Это говорит о том, что резких перебоев в ближайшей перспективе не будет.

Дополнительным сигналом стала информация о возможном снижении Саудовской Аравией цен для азиатских клиентов, что подчеркивает высокие объемы предложения при умеренном спросе.

Бэквордация и признаки профицита

Ситуация на рынке указывает на постепенный сдвиг в сторону профицита. Отмена ограничений ОПЕК+ и рост добычи вне картеля способны переломить баланс.

Хотя ближайшие спреды по Brent остаются в бэквордации (цены на ближние поставки выше, чем на долгосрочные), их разрыв сокращается. Это сигнал о том, что трейдеры теряют уверенность в устойчивом спросе.

В США картина неоднозначная: переработка на НПЗ замедлилась, но запасы в Кушинге впервые за два месяца сократились, что несколько сдерживает падение цен.

Прогнозы: от осторожного оптимизма до пессимизма

Аналитики сходятся во мнении, что давление на рынок сохранится. Средние цены к концу 2025 года, по оценкам, будут держаться в диапазоне $63–65 за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует еще более глубокое падение: Brent может опуститься до $50 и ниже к концу 2026 года. профицит предложения ожидается на уровне 1,8 млн барр./сутки; треть прироста запасов придется на страны ОЭСР; каждый день спроса, добавленный в запасы, снижает справедливую цену нефти более чем на $3.

Нацбанк Казахстана сохраняет более сдержанный прогноз. В базовом сценарии цена Brent останется на уровне $60 за баррель в 2025–2027 годах.

Казахстан: уязвимость перед ценовой волатильностью

Для Казахстана колебания нефтяных котировок имеют ключевое значение. Снижение цены всего на $1 за баррель приводит к:

падению экспортных доходов на $550 млн;

сокращению бюджетных поступлений на $150 млн.

Поэтому устойчивость нефтяного рынка напрямую влияет на финансовую стабильность страны, а резкие изменения способны существенно ударить по экономике.