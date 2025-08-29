Кашаганский оператор оштрафован на рекордные 2,3 трлн тенге

Қазақ тіліне аудару

Оператор крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган — компания North Caspian Operating Company (NCOC) — получила штраф в размере 2,3 трлн тенге за нарушения экологического законодательства. Основанием для иска стало длительное хранение больших объемов серы, превышающих установленные лимиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kbv.kz

История судебных разбирательств

Первый иск был подан Министерством экологии и природных ресурсов еще в 2023 году. Тогда сумма претензий также оценивалась в 2,3 трлн тенге, что эквивалентно примерно 5,1 миллиарда долларов. Однако 1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание ведомства, сославшись на процедурные нарушения при его вынесении.

Новое решение суда

Несмотря на отмену прежнего предписания, компания не была освобождена от ответственности. Министерство экологии учло замечания суда и повторно предъявило иск. В результате, 18 августа 2025 года NCOC официально привлечена к административной ответственности с наложением рекордного штрафа.

Позиция ведомства

В министерстве подчеркнули, что действия компании нарушили экологические нормы и повлекли риски для окружающей среды. После устранения юридических процедурных ошибок решение о штрафе вступило в силу.