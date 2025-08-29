18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 18:25

Кашаганский оператор оштрафован на рекордные 2,3 трлн тенге

Новости Казахстана 0 1 372

Оператор крупнейшего нефтяного месторождения Кашаган — компания North Caspian Operating Company (NCOC) — получила штраф в размере 2,3 трлн тенге за нарушения экологического законодательства. Основанием для иска стало длительное хранение больших объемов серы, превышающих установленные лимиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kbv.kz
Фото: kbv.kz

История судебных разбирательств

Первый иск был подан Министерством экологии и природных ресурсов еще в 2023 году. Тогда сумма претензий также оценивалась в 2,3 трлн тенге, что эквивалентно примерно 5,1 миллиарда долларов. Однако 1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание ведомства, сославшись на процедурные нарушения при его вынесении.

Новое решение суда

Несмотря на отмену прежнего предписания, компания не была освобождена от ответственности. Министерство экологии учло замечания суда и повторно предъявило иск. В результате, 18 августа 2025 года NCOC официально привлечена к административной ответственности с наложением рекордного штрафа.

Позиция ведомства

В министерстве подчеркнули, что действия компании нарушили экологические нормы и повлекли риски для окружающей среды. После устранения юридических процедурных ошибок решение о штрафе вступило в силу.

5
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира