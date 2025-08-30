Сулейменов: «Не верю, что в Казахстане кто-то получает 85 тысяч тенге, все получают больше»

Қазақ тіліне аудару

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге с журналистами заявил , что установленная минимальная заработная плата (МЗП) в размере 85 тысяч тенге практически не отражает реальных доходов казахстанцев. По его словам, такой уровень оплаты труда в стране встречается крайне редко, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

МЗП как условный показатель

«Можно спорить со мной, но чаще всего такой зарплаты в Казахстане нет, все получают больше. Средняя зарплата — 460 тысяч тенге, медианная — свыше 300 тысяч. 85 тысяч тенге — это скорее статистический расчетный показатель, а не реальная сумма», — отметил Сулейменов.

Регулятор подчеркивает: не стоит ожидать, что повышение МЗП автоматически приведет к росту всех зарплат в стране.

Влияние на инфляцию и зарплаты

Сулейменов считает, что даже если бы минимальная зарплата была повышена, это не вызвало бы заметного ускорения инфляции. Однако рост МЗП отразился бы лишь в ограниченном секторе — в первую очередь в государственном.

В рыночной экономике, пояснил он, зарплаты растут по другим причинам — благодаря повышению производительности и эффективности бизнеса.

«Мы не в плановой экономике живем. Если МЗП подняли бы, это не значит, что каждый руководитель ИП или ТОО сразу увеличил бы зарплаты своим сотрудникам. На практике это так не работает», — отметил глава Нацбанка.

Почему правительство заморозило рост МЗП

По мнению Сулейменова, решение правительства не увеличивать минимальную зарплату в 2026 году связано с отсутствием изменений в структуре рынка труда. Без роста производительности и системных реформ повышение МЗП не принесет ожидаемого эффекта.

Регулятор также отметил, что для объективной оценки влияния минимальной зарплаты необходимы глубокие расчеты, включая анализ социального воздействия, уровня занятости и инфляционных рисков.