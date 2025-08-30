18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 19:36

Сулейменов: «Не верю, что в Казахстане кто-то получает 85 тысяч тенге, все получают больше»

Новости Казахстана 0 7 425

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге с журналистами заявил, что установленная минимальная заработная плата (МЗП) в размере 85 тысяч тенге практически не отражает реальных доходов казахстанцев. По его словам, такой уровень оплаты труда в стране встречается крайне редко, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: пресс-служба Национального банка РК
Фото: пресс-служба Национального банка РК

МЗП как условный показатель

«Можно спорить со мной, но чаще всего такой зарплаты в Казахстане нет, все получают больше. Средняя зарплата — 460 тысяч тенге, медианная — свыше 300 тысяч. 85 тысяч тенге — это скорее статистический расчетный показатель, а не реальная сумма», — отметил Сулейменов.

Регулятор подчеркивает: не стоит ожидать, что повышение МЗП автоматически приведет к росту всех зарплат в стране.

Влияние на инфляцию и зарплаты

Сулейменов считает, что даже если бы минимальная зарплата была повышена, это не вызвало бы заметного ускорения инфляции. Однако рост МЗП отразился бы лишь в ограниченном секторе — в первую очередь в государственном.

В рыночной экономике, пояснил он, зарплаты растут по другим причинам — благодаря повышению производительности и эффективности бизнеса.

«Мы не в плановой экономике живем. Если МЗП подняли бы, это не значит, что каждый руководитель ИП или ТОО сразу увеличил бы зарплаты своим сотрудникам. На практике это так не работает», — отметил глава Нацбанка.

Почему правительство заморозило рост МЗП

По мнению Сулейменова, решение правительства не увеличивать минимальную зарплату в 2026 году связано с отсутствием изменений в структуре рынка труда. Без роста производительности и системных реформ повышение МЗП не принесет ожидаемого эффекта.

Регулятор также отметил, что для объективной оценки влияния минимальной зарплаты необходимы глубокие расчеты, включая анализ социального воздействия, уровня занятости и инфляционных рисков.

7
171
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира