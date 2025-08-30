Очередное ЧП в аэропорту Алматы: мужчина закрылся в туалете и пытался покончить с собой

Қазақ тіліне аудару

В аэропорту Алматы произошел тревожный инцидент: один из пассажиров попытался причинить себе вред. Сначала информация появилась в социальных сетях, а позднее была подтверждена пресс-службой воздушной гавани, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: 24.kz

Инцидент в терминале внутренних рейсов

Событие произошло в терминале внутренних рейсов T1. Мужчина, находясь в аэропорту, закрылся в туалетной комнате и предпринял попытку суицида.

Сотрудники аэропорта оперативно заметили происшествие и незамедлительно вызвали медицинскую службу.

Первая помощь и текущее состояние пассажира

«До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, — сообщили в администрации аэропорта. — Пассажир находится под наблюдением врачей, работа аэропорта продолжается в штатном режиме».

Работа аэропорта без нарушений

Несмотря на инцидент, аэропорт функционирует в обычном режиме. Все внутренние рейсы обслуживаются по расписанию, а меры безопасности на объекте были усилены на время чрезвычайной ситуации.