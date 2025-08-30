Президент Казахстана поздравил граждан с 30-летием Конституции страны

Қазақ тіліне аудару

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 30-летием Конституции страны. В своем обращении он подчеркнул значимость Основного закона как фундамента независимости и стабильности государства. Глава государства также отметил проведенную в 2022 году конституционную реформу, направленную на модернизацию политической системы, сообщает Lada.kz .

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с 30-летием Конституции, отметив историческую значимость принятия Основного закона на всенародном референдуме 30 лет назад. Он подчеркнул, что Конституция стала прочной опорой казахской государственности и независимости, отражая ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации.

«Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности», — отметил Президент.

Глава государства также напомнил о масштабной конституционной реформе, проведенной три года назад, которая привела к модернизации политической системы на основе концепции «сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». Особое внимание было уделено защите прав человека и утверждению верховенства закона.

«Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, Казахстан продолжит свой путь к процветанию и стабильности. Он пожелал всем гражданам крепкого здоровья и благополучия.

Поздравление Главы государства было опубликовано на официальном сайте Акорды и в социальных сетях.