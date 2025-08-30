Минфин опубликовал проект МРП и МЗП в 2026 году

Қазақ тіліне аудару

Министерство финансов обнародовало Проект Закона РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщает Lada.kz .

Фото pixabay.com

Согласно документу, с 1 января 2026 года планируют установить:

месячный расчетный показатель (МРП) – 4325 тенге ;

; минимальный размер заработной платы (МЗП) – 85 000 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 69 049 тенге ;

; величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 50 851 тенге ;

; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге.

Также с 1 января 2026 года повысятся на 10% пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет.

Размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 2% от объекта исчисления взносов государства.

Месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов – 3739 тенге.