«Реал Мадрид» отправится в Алматы: дата исторической игры в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Кайрат» в Алматы впервые примет легендарный «Реал Мадрид» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025–2026. Матчи состоятся с 16 сентября по 28 января, а точная дата игры в Алматы — 16 сентября. «Реалу» предстоит преодолеть почти 4 000 миль в один конец: самый длинный выезд в истории клуба на Лигу чемпионов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Где и когда сыграют

Матч «Кайрат» — «Реал» состоится в Алматы на Центральном стадионе. Встреча пройдет 16 сентября 2025 года, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Групповой этап стартует 16–18 сентября и продлится до 28 января.

Впервые — и на рекордной дистанции

Для «Реала» выезд в Алматы станет беспрецедентным событием: им предстоит преодолеть почти 4 000 миль (около 6 400 км) — один из самых продолжительных перелетов в истории клуба. Общая протяженность пути туда и обратно составит почти 13 000 километров.

Пути «Кайрата» в турнире

«Кайрат» — дебютант группового этапа Лиги чемпионов. Помимо матча с «Реалом», алматинский клуб проведет еще три домашних встречи — против «Брюгге», «Олимпиакоса» и «Пафоса». В гостях казахстанской команде предстоят поединки с «Интером», «Арсеналом», «Спортингом» и «Копенгагеном».