Казахстан взлетел в рейтинге УЕФА после успеха «Кайрата»

Выход алматинского «Кайрата» в групповой этап Лиги чемпионов позволил Казахстану подняться в таблице коэффициентов УЕФА, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге УЕФА благодаря результату алматинского «Кайрата» в Лиге чемпионов. Сенсационный выход чемпиона страны в основной этап турнира позволил национальному футболу совершить заметный рывок в таблице коэффициентов.

Казахстан поднялся сразу на пять строчек и занял 34-е место. Таким образом, в рейтинге позади остались ассоциации Армении, Латвии, Финляндии, Косово, а также Боснии и Герцеговины. Эксперты отмечают, что это один из наиболее заметных прогрессов нынешнего сезона в Европе.

Специалисты подчеркивают, что дебют «Кайрата» в групповом этапе Лиги чемпионов стал историческим событием для отечественного футбола и значительно укрепил позиции страны на международной арене.

К слову, следующий матч алматинская команда проведет 30 сентября в Алматы против мадридского «Реала».