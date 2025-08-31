18+
Температура воды в море онлайн
31.08.2025, 10:02

Вторичный рынок жилья шокирует: квадратный метр становится роскошью для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 234

В августе 2025 года рынок вторичного жилья в Казахстане показал стабильность — резких колебаний стоимости квадратного метра не наблюдалось. В большинстве регионов изменения составили в пределах ±1 %. Однако сразу несколько городов выбились из общей динамики, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: realty.rbc.ru
Фото: realty.rbc.ru

Лидеры роста и падения цен

Согласно данным мониторинга Krisha.kz, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Алматы и Кызылорде.

  • Алматы — подорожание на 2,7 % (778 960 тг/кв. м);

  • Кызылорда — рост на 2,1 % (258 333 тг/кв. м);

  • Павлодар — плюс 1,2 %;

  • Семей — плюс 1 %.

В то же время снижение стоимости квадратного метра отмечено в нескольких городах:

  • Атырау — минус 1,8 % (413 958 тг/кв. м);

  • Актобе — минус 0,9 %;

  • Астана — минус 0,6 %;

  • Петропавловск — минус 0,5 %.

Средняя цена по стране

По итогам августа средняя стоимость жилья на вторичном рынке составила 399 183 тенге за квадратный метр, что на 0,5 % выше, чем в июле.

Динамика с начала года

С января 2025 года рынок демонстрирует устойчивый рост. В среднем жильё подорожало на 4,2 %. При этом положительная динамика зафиксирована во всех регионах страны.

  • Костанай — лидер роста с показателем +7,7 %;

  • Кызылорда и Уральск — по +5,8 %;

  • В крупнейших мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте — рост варьируется в пределах 4–5 %.

Итоги за год

Если сравнивать с августом 2024 года, то стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казахстана увеличилась в среднем на 7,6 %.

  • Актау — рост +12,1 %;

  • Кызылорда+10,9 %;

  • Астана+10,5 %.

Снижения цен в годовом выражении не отмечено ни в одном регионе.

Самые дорогие и доступные города

  • Наиболее дорогое жильё остаётся в Алматы, где стоимость квадратного метра достигла 778 960 тенге.

  • Самые доступные квартиры традиционно предлагаются в Кызылорде (258 333 тг/кв. м) и Таразе (306 565 тг/кв. м).

