Вторичный рынок жилья шокирует: квадратный метр становится роскошью для казахстанцев

В августе 2025 года рынок вторичного жилья в Казахстане показал стабильность — резких колебаний стоимости квадратного метра не наблюдалось. В большинстве регионов изменения составили в пределах ±1 %. Однако сразу несколько городов выбились из общей динамики, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: realty.rbc.ru

Лидеры роста и падения цен

Согласно данным мониторинга Krisha.kz, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Алматы и Кызылорде.

Алматы — подорожание на 2,7 % (778 960 тг/кв. м);

Кызылорда — рост на 2,1 % (258 333 тг/кв. м);

Павлодар — плюс 1,2 % ;

Семей — плюс 1 %.

В то же время снижение стоимости квадратного метра отмечено в нескольких городах:

Атырау — минус 1,8 % (413 958 тг/кв. м);

Актобе — минус 0,9 % ;

Астана — минус 0,6 % ;

Петропавловск — минус 0,5 %.

Средняя цена по стране

По итогам августа средняя стоимость жилья на вторичном рынке составила 399 183 тенге за квадратный метр, что на 0,5 % выше, чем в июле.

Динамика с начала года

С января 2025 года рынок демонстрирует устойчивый рост. В среднем жильё подорожало на 4,2 %. При этом положительная динамика зафиксирована во всех регионах страны.

Костанай — лидер роста с показателем +7,7 % ;

Кызылорда и Уральск — по +5,8 % ;

В крупнейших мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте — рост варьируется в пределах 4–5 %.

Итоги за год

Если сравнивать с августом 2024 года, то стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казахстана увеличилась в среднем на 7,6 %.

Актау — рост +12,1 % ;

Кызылорда — +10,9 % ;

Астана — +10,5 %.

Снижения цен в годовом выражении не отмечено ни в одном регионе.

Самые дорогие и доступные города