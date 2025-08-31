Вторичный рынок жилья шокирует: квадратный метр становится роскошью для казахстанцев

В августе 2025 года рынок вторичного жилья в Казахстане показал стабильность — резких колебаний стоимости квадратного метра не наблюдалось. В большинстве регионов изменения составили в пределах ±1 %. Однако сразу несколько городов выбились из общей динамики, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Согласно данным мониторинга Krisha.kz, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Алматы и Кызылорде.
Алматы — подорожание на 2,7 % (778 960 тг/кв. м);
Кызылорда — рост на 2,1 % (258 333 тг/кв. м);
Павлодар — плюс 1,2 %;
Семей — плюс 1 %.
В то же время снижение стоимости квадратного метра отмечено в нескольких городах:
Атырау — минус 1,8 % (413 958 тг/кв. м);
Актобе — минус 0,9 %;
Астана — минус 0,6 %;
Петропавловск — минус 0,5 %.
По итогам августа средняя стоимость жилья на вторичном рынке составила 399 183 тенге за квадратный метр, что на 0,5 % выше, чем в июле.
С января 2025 года рынок демонстрирует устойчивый рост. В среднем жильё подорожало на 4,2 %. При этом положительная динамика зафиксирована во всех регионах страны.
Костанай — лидер роста с показателем +7,7 %;
Кызылорда и Уральск — по +5,8 %;
В крупнейших мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте — рост варьируется в пределах 4–5 %.
Если сравнивать с августом 2024 года, то стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казахстана увеличилась в среднем на 7,6 %.
Актау — рост +12,1 %;
Кызылорда — +10,9 %;
Астана — +10,5 %.
Снижения цен в годовом выражении не отмечено ни в одном регионе.
Наиболее дорогое жильё остаётся в Алматы, где стоимость квадратного метра достигла 778 960 тенге.
Самые доступные квартиры традиционно предлагаются в Кызылорде (258 333 тг/кв. м) и Таразе (306 565 тг/кв. м).
