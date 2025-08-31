18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.08.2025, 11:00

Национальный банк объяснил, что будет со старыми купюрами в 5 тысяч тенге

Новости Казахстана

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с банкнотами номиналом 5000 тенге старого образца. На брифинге он заверил казахстанцев, что поводов для беспокойства нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Период параллельного обращения

По словам Сулейменова, существует стандартная практика параллельного обращения старых и новых банкнот. Обычно этот срок составляет от одного до двух лет. За это время старые деньги постепенно уходят из оборота.

«Никакого резкого изъятия не будет. Старые купюры заменяются постепенно по мере расчетов и работы банковской системы», – пояснил он.

Как будет происходить замена

Глава Нацбанка отметил, что все финансовые организации принимают старые купюры от граждан и компаний, после чего передают их в Национальный банк.

«Даже если у кого-то через год, два или три останутся купюры прежнего образца, их можно будет обменять в региональных филиалах Нацбанка. Мы заберем старые банкноты и выдадим новые того же номинала. Проблем с этим не возникнет», – подчеркнул Сулейменов.

Новая серия банкнот

Напомним, в начале 2024 года в Казахстане была выпущена новая банкнота номиналом 5000 тенге. Она относится к серии «Сакский стиль», которая постепенно заменит все старые купюры в стране.

Финансовые эксперты тогда также рассказали, по каким признакам можно отличить поддельную купюру от подлинной.

Чаще всего подделывают именно 5000 тенге

По данным Нацбанка, банкноты номиналом 5000 тенге являются наиболее подверженными подделке среди всех казахстанских купюр. Введение новой защитной серии должно снизить риски и повысить доверие к национальной валюте.

