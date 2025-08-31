18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.08.2025, 11:21

Посол заявил, что в Казахстане 95% населения говорят на русском языке

Новости Казахстана

Посол Казахстана в России Даурен Абаев подчеркнул значимость владения русским языком для страны. По его словам, подавляющее большинство граждан республики свободно используют его в повседневной жизни и образовании, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

ФОТО: parlam.kz
ФОТО: parlam.kz

95% населения владеют русским языком

Абаев отметил, что примерно 95% казахстанцев говорят на русском языке. Он назвал это важной сильной стороной государства и подчеркнул, что в Казахстане ценят знание русского языка, рассматривая его как национальное преимущество.

Русскоязычные школы и образование

По данным дипломата, около трёх тысяч из семи тысяч школ республики ведут обучение на русском языке. Такая широкая доступность образования позволяет детям и молодёжи свободно овладевать языком и использовать его в будущем как инструмент для профессионального развития.

Русский язык как фактор конкурентоспособности

Посол отметил, что свободное владение русским языком даёт Казахстану дополнительные преимущества на международной арене и в сфере сотрудничества с соседними странами. Он подчеркнул, что именно это помогает республике сохранять конкурентоспособность в экономике и дипломатии.

Сотрудничество Казахстана и России

Высказывания Абаева перекликаются с заявлениями первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, сделанными в июле 2025 года на выставке «Иннопром-2025». Скляр сообщил, что Казахстан и Россия активно развивают совместные промышленные проекты.

  • В инвестиционном портфеле сторон насчитывается 171 проект.

  • Общая стоимость этих проектов превышает 56 миллиардов долларов.

Итог

Таким образом, знание русского языка в Казахстане рассматривается не только как культурный и образовательный ресурс, но и как практический инструмент для расширения международного партнёрства и укрепления экономического взаимодействия с Россией.

