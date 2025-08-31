Посол заявил, что в Казахстане 95% населения говорят на русском языке

Посол Казахстана в России Даурен Абаев подчеркнул значимость владения русским языком для страны. По его словам, подавляющее большинство граждан республики свободно используют его в повседневной жизни и образовании, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Абаев отметил, что примерно 95% казахстанцев говорят на русском языке. Он назвал это важной сильной стороной государства и подчеркнул, что в Казахстане ценят знание русского языка, рассматривая его как национальное преимущество.
По данным дипломата, около трёх тысяч из семи тысяч школ республики ведут обучение на русском языке. Такая широкая доступность образования позволяет детям и молодёжи свободно овладевать языком и использовать его в будущем как инструмент для профессионального развития.
Посол отметил, что свободное владение русским языком даёт Казахстану дополнительные преимущества на международной арене и в сфере сотрудничества с соседними странами. Он подчеркнул, что именно это помогает республике сохранять конкурентоспособность в экономике и дипломатии.
Высказывания Абаева перекликаются с заявлениями первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, сделанными в июле 2025 года на выставке «Иннопром-2025». Скляр сообщил, что Казахстан и Россия активно развивают совместные промышленные проекты.
В инвестиционном портфеле сторон насчитывается 171 проект.
Общая стоимость этих проектов превышает 56 миллиардов долларов.
Таким образом, знание русского языка в Казахстане рассматривается не только как культурный и образовательный ресурс, но и как практический инструмент для расширения международного партнёрства и укрепления экономического взаимодействия с Россией.
