ФК «Кайрат» сделал важное заявление по поводу матча с «Реалом»

Алматинский клуб призвал болельщиков не приобретать билеты на игру с «Реалом» через сторонние каналы, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Футбольный клуб «Кайрат» выступил с официальным обращением к болельщикам в связи с появившимися в соцсетях объявлениями о продаже и бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала», который состоится 30 сентября.

Распространяемая в социальных сетях информация о продаже или бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» – «Реал Мадрид» является ложной и вводящей в заблуждение.



Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК «Кайрат» в социальных сетях, - сказано в сообщении.

В клубе отметили, что на данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика ещё не определены.