Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане: цена выживания - 62 тысячи тенге

В августе 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 62 180 тенге в месяц , что на 6,3% больше , чем в июле. Данные опубликованы Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: amixstudio/Getty Imagesy.com

Гендерные различия

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для мужчин и женщин старше 18 лет:

мужчины – 72 902 тенге (+4,6% за месяц);

женщины – 57 842 тенге (+4,6%).

По возрастным категориям

Для разных групп населения показатели также различаются:

пенсионеры и пожилые люди – 57 305 тенге (+4,7%);

дети до 14 лет – 55 449 тенге (+19,2%);

юноши 14–17 лет – 77 274 тенге (+4,7%);

девушки 14–17 лет – 59 209 тенге (+4,7%).

Региональные различия

Размер прожиточного минимума заметно отличается в зависимости от региона.

Наибольшие показатели:

Мангистауская область – 73 276 тенге (+8,4%);

Восточно-Казахстанская область – 67 077 тенге (+5,5%);

Астана – 66 204 тенге (+4,6%);

Алматинская область – 65 669 тенге (+6,4%);

Алматы – 65 573 тенге (+7,6%).

Средние значения:

Ұлытау – 63 795 тенге (+6,4%);

Абай – 63 571 тенге (+7,3%);

Северо-Казахстанская – 62 793 тенге (+4,4%);

Акмолинская – 62 143 тенге (+4,5%);

Шымкент – 61 489 тенге (+8,4%);

Карагандинская – 60 342 тенге (+4,4%);

Костанайская – 59 245 тенге (+6,7%);

Жетісу – 59 115 тенге (+5,2%);

Павлодарская – 58 145 тенге (+4%);

Жамбылская – 57 933 тенге (+7%);

Атырауская – 57 704 тенге (+6,9%);

Актюбинская – 57 425 тенге (+8,6%).

Самые низкие показатели:

Западно-Казахстанская область – 56 810 тенге (+6,7%);

Туркестанская область – 56 484 тенге (+6,1%);

Кызылординская область – 55 185 тенге (+8,3%).

Доходы населения

По данным статистики, около 1 миллиона казахстанцев живут на доходы, не превышающие уровень прожиточного минимума. Более того, 16,5 тысячи человек имеют менее 30 тысяч тенге в месяц.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум определяется исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, которая включает: