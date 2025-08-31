Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане: цена выживания - 62 тысячи тенге

В августе 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 62 180 тенге в месяц, что на 6,3% больше, чем в июле. Данные опубликованы Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для мужчин и женщин старше 18 лет:
мужчины – 72 902 тенге (+4,6% за месяц);
женщины – 57 842 тенге (+4,6%).
Для разных групп населения показатели также различаются:
пенсионеры и пожилые люди – 57 305 тенге (+4,7%);
дети до 14 лет – 55 449 тенге (+19,2%);
юноши 14–17 лет – 77 274 тенге (+4,7%);
девушки 14–17 лет – 59 209 тенге (+4,7%).
Размер прожиточного минимума заметно отличается в зависимости от региона.
Наибольшие показатели:
Мангистауская область – 73 276 тенге (+8,4%);
Восточно-Казахстанская область – 67 077 тенге (+5,5%);
Астана – 66 204 тенге (+4,6%);
Алматинская область – 65 669 тенге (+6,4%);
Алматы – 65 573 тенге (+7,6%).
Средние значения:
Ұлытау – 63 795 тенге (+6,4%);
Абай – 63 571 тенге (+7,3%);
Северо-Казахстанская – 62 793 тенге (+4,4%);
Акмолинская – 62 143 тенге (+4,5%);
Шымкент – 61 489 тенге (+8,4%);
Карагандинская – 60 342 тенге (+4,4%);
Костанайская – 59 245 тенге (+6,7%);
Жетісу – 59 115 тенге (+5,2%);
Павлодарская – 58 145 тенге (+4%);
Жамбылская – 57 933 тенге (+7%);
Атырауская – 57 704 тенге (+6,9%);
Актюбинская – 57 425 тенге (+8,6%).
Самые низкие показатели:
Западно-Казахстанская область – 56 810 тенге (+6,7%);
Туркестанская область – 56 484 тенге (+6,1%);
Кызылординская область – 55 185 тенге (+8,3%).
По данным статистики, около 1 миллиона казахстанцев живут на доходы, не превышающие уровень прожиточного минимума. Более того, 16,5 тысячи человек имеют менее 30 тысяч тенге в месяц.
Прожиточный минимум определяется исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, которая включает:
43 наименования продуктов питания (55% общей суммы) – мясо, рыба, молочные продукты, масла, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.;
непродовольственные товары и услуги (45% суммы) – предметы первой необходимости и базовые услуги, обеспечивающие жизнедеятельность.
