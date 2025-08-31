18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.08.2025, 12:52

Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане: цена выживания - 62 тысячи тенге

Новости Казахстана

В августе 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 62 180 тенге в месяц, что на 6,3% больше, чем в июле. Данные опубликованы Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: amixstudio/Getty Imagesy.com
Фото: amixstudio/Getty Imagesy.com

Гендерные различия

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для мужчин и женщин старше 18 лет:

  • мужчины – 72 902 тенге (+4,6% за месяц);

  • женщины – 57 842 тенге (+4,6%).

По возрастным категориям

Для разных групп населения показатели также различаются:

  • пенсионеры и пожилые люди – 57 305 тенге (+4,7%);

  • дети до 14 лет – 55 449 тенге (+19,2%);

  • юноши 14–17 лет – 77 274 тенге (+4,7%);

  • девушки 14–17 лет – 59 209 тенге (+4,7%).

Региональные различия

Размер прожиточного минимума заметно отличается в зависимости от региона.

Наибольшие показатели:

  • Мангистауская область – 73 276 тенге (+8,4%);

  • Восточно-Казахстанская область – 67 077 тенге (+5,5%);

  • Астана – 66 204 тенге (+4,6%);

  • Алматинская область – 65 669 тенге (+6,4%);

  • Алматы – 65 573 тенге (+7,6%).

Средние значения:

  • Ұлытау – 63 795 тенге (+6,4%);

  • Абай – 63 571 тенге (+7,3%);

  • Северо-Казахстанская – 62 793 тенге (+4,4%);

  • Акмолинская – 62 143 тенге (+4,5%);

  • Шымкент – 61 489 тенге (+8,4%);

  • Карагандинская – 60 342 тенге (+4,4%);

  • Костанайская – 59 245 тенге (+6,7%);

  • Жетісу – 59 115 тенге (+5,2%);

  • Павлодарская – 58 145 тенге (+4%);

  • Жамбылская – 57 933 тенге (+7%);

  • Атырауская – 57 704 тенге (+6,9%);

  • Актюбинская – 57 425 тенге (+8,6%).

Самые низкие показатели:

  • Западно-Казахстанская область – 56 810 тенге (+6,7%);

  • Туркестанская область – 56 484 тенге (+6,1%);

  • Кызылординская область – 55 185 тенге (+8,3%).

Доходы населения

По данным статистики, около 1 миллиона казахстанцев живут на доходы, не превышающие уровень прожиточного минимума. Более того, 16,5 тысячи человек имеют менее 30 тысяч тенге в месяц.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум определяется исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, которая включает:

  • 43 наименования продуктов питания (55% общей суммы) – мясо, рыба, молочные продукты, масла, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.;

  • непродовольственные товары и услуги (45% суммы) – предметы первой необходимости и базовые услуги, обеспечивающие жизнедеятельность.

