31.08.2025, 13:34

Почему именно три жуза определяли судьбу казахов

Новости Казахстана

Историк Адильбек Каратаев, младший научный сотрудник НИИ «Улус Джучи», поделился с Kazinform своим взглядом на структуру и управление Казахского ханства, которое унаследовало систему власти и традиции Улуса Джучи — Золотой Орды, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Принцип чингисизма: основа власти в ханстве

Главным правилом государственного устройства стал принцип чингисизма, закрепленный в «Ясе» Чингисхана. Согласно ему, правителем мог быть только прямой потомок великого завоевателя по мужской линии.

  • Право на престол имел любой чингисид, что обеспечивало преемственность династии.

  • Минусом такого принципа было отсутствие четкой системы наследования. Каждый потомок Чингисхана мог претендовать на трон, что нередко вызывало внутренние конфликты и даже гражданские войны.

Именно благодаря этому принципу в казахском обществе сохранился род төре — потомки Чингисхана, занимавшие ключевые позиции в управлении.

Демократия в степи: выборность ханов

По словам Каратаева, понятие демократии в ханстве отличалось от современного.

  • Кандидатом на ханство мог быть только чингисид, однако для признания требовались авторитет и личные заслуги.

  • Претендент должен был проявить себя в военных походах, дипломатии или решении судебных споров.

  • Выборы проходили на курултае, где бии — представители родов и племён — решали, кто станет ханом.

Нередко внутри одного жуза могли появляться два соперничающих хана. Так произошло после смерти Абулхаир-хана: часть биев признала Нуралы, сына Абулхаира, а другие поддержали Батыр-султана — потомка Кайып-хана.

Два крыла ханства: Алаш и Катаган

Высшее административное деление Казахского ханства включало два крыла:

  • Левое крыло (Алаш мыңы) — называлось также «Алаш» или «Алаш тысяча».

  • Правое крыло (Катаган) — получило имя по доминирующему племени катаганов.

Историки расходятся во мнениях, когда возникло это деление. Существуют три версии:

  1. со времен Урус-хана (прадеда Керея и Жанибека);

  2. при его внуке Барак-хане;

  3. в эпоху Керея и Жанибека.

Важно, что крылья были не только административными единицами, но и военными: структура войска полностью совпадала с политическим устройством.

Три жуза как основа ханства

Особое значение в политической системе имели жузы. По версии Жаксылыка Сабитова, разделяемой и Каратаевым, они относились именно к левому крылу — Алаш.

  • Левое крыло включало Старший, Средний и Младший жузы.

  • В правое крыло жузы не входили.

После победы Есим-хана над Турсун-ханом в 1627 году правое крыло (катаганы) было фактически уничтожено или рассеяно по соседним землям. С этого времени структура ханства окончательно закрепилась вокруг трёх жузов.

Самоназвание «Алаш» и появление термина «казах»

Название «Алаш» играло ключевую роль в идентичности казахов. Оно восходит к имени Алаш-бахадура, соратника Барак-хана, и использовалось с XV века до начала XX века как основное самоназвание народа. Даже национально-освободительное движение получило название «Алаш Орда».

Термин «казах» появился позднее. Сначала он был внешним определением, данным потомкам Керея и Жанибека как «вольным людям, кочевникам». Лишь спустя несколько поколений это слово стало восприниматься самими казахами как собственное этническое имя.

Итог

Казахское ханство сформировалось на пересечении традиций Золотой Орды и особенностей степного общества. Сначала делившееся на два крыла, оно постепенно пришло к системе трёх жузов. Основа власти оставалась за потомками Чингисхана, но окончательный выбор ханов зависел от авторитета и воли степных биев. Самоназвание «Алаш» и закрепление этнонима «казах» стали важными вехами в становлении национальной идентичности.

5
0
2
