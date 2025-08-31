Почему именно три жуза определяли судьбу казахов

Қазақ тіліне аудару

Историк Адильбек Каратаев, младший научный сотрудник НИИ «Улус Джучи», поделился с Kazinform своим взглядом на структуру и управление Казахского ханства, которое унаследовало систему власти и традиции Улуса Джучи — Золотой Орды, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazinform

Принцип чингисизма: основа власти в ханстве

Главным правилом государственного устройства стал принцип чингисизма, закрепленный в «Ясе» Чингисхана. Согласно ему, правителем мог быть только прямой потомок великого завоевателя по мужской линии.

Право на престол имел любой чингисид, что обеспечивало преемственность династии.

Минусом такого принципа было отсутствие четкой системы наследования. Каждый потомок Чингисхана мог претендовать на трон, что нередко вызывало внутренние конфликты и даже гражданские войны.

Именно благодаря этому принципу в казахском обществе сохранился род төре — потомки Чингисхана, занимавшие ключевые позиции в управлении.

Демократия в степи: выборность ханов

По словам Каратаева, понятие демократии в ханстве отличалось от современного.

Кандидатом на ханство мог быть только чингисид, однако для признания требовались авторитет и личные заслуги.

Претендент должен был проявить себя в военных походах, дипломатии или решении судебных споров.

Выборы проходили на курултае, где бии — представители родов и племён — решали, кто станет ханом.

Нередко внутри одного жуза могли появляться два соперничающих хана. Так произошло после смерти Абулхаир-хана: часть биев признала Нуралы, сына Абулхаира, а другие поддержали Батыр-султана — потомка Кайып-хана.

Два крыла ханства: Алаш и Катаган

Высшее административное деление Казахского ханства включало два крыла:

Левое крыло (Алаш мыңы) — называлось также «Алаш» или «Алаш тысяча».

Правое крыло (Катаган) — получило имя по доминирующему племени катаганов.

Историки расходятся во мнениях, когда возникло это деление. Существуют три версии:

со времен Урус-хана (прадеда Керея и Жанибека); при его внуке Барак-хане; в эпоху Керея и Жанибека.

Важно, что крылья были не только административными единицами, но и военными: структура войска полностью совпадала с политическим устройством.

Три жуза как основа ханства

Особое значение в политической системе имели жузы. По версии Жаксылыка Сабитова, разделяемой и Каратаевым, они относились именно к левому крылу — Алаш.

Левое крыло включало Старший, Средний и Младший жузы .

В правое крыло жузы не входили.

После победы Есим-хана над Турсун-ханом в 1627 году правое крыло (катаганы) было фактически уничтожено или рассеяно по соседним землям. С этого времени структура ханства окончательно закрепилась вокруг трёх жузов.

Самоназвание «Алаш» и появление термина «казах»

Название «Алаш» играло ключевую роль в идентичности казахов. Оно восходит к имени Алаш-бахадура, соратника Барак-хана, и использовалось с XV века до начала XX века как основное самоназвание народа. Даже национально-освободительное движение получило название «Алаш Орда».

Термин «казах» появился позднее. Сначала он был внешним определением, данным потомкам Керея и Жанибека как «вольным людям, кочевникам». Лишь спустя несколько поколений это слово стало восприниматься самими казахами как собственное этническое имя.

Итог

Казахское ханство сформировалось на пересечении традиций Золотой Орды и особенностей степного общества. Сначала делившееся на два крыла, оно постепенно пришло к системе трёх жузов. Основа власти оставалась за потомками Чингисхана, но окончательный выбор ханов зависел от авторитета и воли степных биев. Самоназвание «Алаш» и закрепление этнонима «казах» стали важными вехами в становлении национальной идентичности.