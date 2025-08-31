18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
31.08.2025, 14:46

С 1 сентября для казахстанцев начнут действовать новые правила жизни

Новости Казахстана

С начала осени 2025 года в Казахстане вступает в силу целый пакет изменений, которые коснутся финансов, армии, образования, жилищной сферы и даже порядка разводов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: forbes.com
Фото: forbes.com

Контроль переводов и налоговые изменения

С 1 сентября усиливается контроль за мобильными переводами. Под проверку попадут граждане, которые за три месяца получили:

  • более 100 переводов от разных отправителей,

  • на общую сумму свыше 1,02 млн тенге (12 минимальных зарплат).

Если налоговые органы усмотрят признаки предпринимательской деятельности, гражданину направят уведомление. Игнорирование этого сообщения приведет к полноценной проверке.

Также изменяется порог обязательной регистрации индивидуальных предпринимателей. Теперь он составит 360 МРП (около 1,415 млн тенге). Арендаторы жилья без работников смогут не открывать ИП, однако будут обязаны подавать декларацию и платить 10% подоходного налога.

Новые правила для армии и жилья

Осенний призыв в армию пройдет с 1 сентября по 31 декабря. Впервые SMS-повестки будут иметь силу официальных вызовов.

Собственников квартир, паркингов и кладовок ждут дополнительные обязательные взносы. Теперь платежи разделят на три вида:

  • текущие,

  • накопительные,

  • целевые.

Все средства будут храниться на отдельных счетах каждого дома.

Упрощение процедуры развода

С 16 сентября вступают в силу новые правила расторжения брака. Развестись станет проще, если один из супругов:

  • признан безвестно отсутствующим,

  • объявлен недееспособным,

  • осужден на срок более трех лет.

В таких случаях второй супруг сможет оформить развод через суд в одностороннем порядке.

Образование и школьное питание

Новый учебный год начнется 2 сентября и завершится 25 мая. Для первоклассников вводятся дополнительные каникулы в феврале.

С осени стартует новый стандарт школьного питания. В меню будут только полезные продукты, исключаются:

  • мясо птицы механической обвалки,

  • продукты с ГМО,

  • сырье с высоким содержанием коллагена.

В больницах внедрят систему четырехразового питания, а для некоторых категорий пациентов — шестиразового.

Общественные работы вместо штрафов

С 1 сентября вводится новый вид административного наказания. Теперь за мелкие правонарушения можно будет назначать общественные работы вместо штрафа.

Нарушителей планируют привлекать к уборке улиц и парков. МВД предложило использовать специальные жилеты с надписью: «Отдать долг обществу».

