Житель Павлодара попытался совершить самоподжог на рынке из-за аренды

В Павлодаре 31 августа на рынке «Жайлау» арендатор попытался поджечь себя, поводом для этого стали разногласия по аренде, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, в воскресенье, 31 августа, на территории павлодарского рынка «Жайлау» произошёл инцидент с участием арендатора, который предпринял попытку самоподжога.

По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой, - сообщили в ДП.

Сотрудники полиции совместно с администрацией рынка оперативно приняли меры для предотвращения трагедии и вызвали бригаду скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что с мужчиной провели профилактическую беседу сотрудники полиции. На данный момент ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, добавили в департаменте полиции региона.ф