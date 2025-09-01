В степях Казахстана нашли богатства планетарного масштаба

Қазақ тіліне аудару

Казахстан объявил о масштабном открытии новых минеральных ресурсов: найдено 38 месторождений, среди которых — 19 тонн золота и огромные запасы редкоземельных металлов. Эта находка может изменить позиции страны на мировой арене и приблизить её к роли ключевого игрока в цепочках поставок для «зелёной» энергетики и высоких технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на DailyGalaxy .

Credit: Shutterstock | The Daily Galaxy --Great Discoveries Channel

Находки близ столицы

Одним из самых значимых открытий стало месторождение редкоземельных элементов, расположенное в 420 километрах от Астаны, в регионе, получившем название Жаңа Қазақстан. По данным Министерства индустрии и строительства, здесь обнаружено свыше 20 миллионов тонн породы, богатой неодимом, церием, лантаном и иттрием. Эти элементы необходимы для производства:

электромобилей,

ветряных турбин,

электронной техники,

оборонных систем.

Среднее содержание редкоземельных элементов оценивается в 700 граммов на тонну. В случае подтверждения данных Казахстан выйдет на третье место в мире по запасам — сразу после Китая и Бразилии.

Геологоразведка в новых масштабах

Открытие стало частью масштабной программы по изучению 2,2 млн кв. км территории Казахстана к 2026 году. Руководит проектом Ерлан Галиев, председатель Национальной геологической службы (АО «НГС»). В работе применяются как классические полевые исследования, так и спутниковая съёмка, а также геофизическое моделирование для выявления перспективных зон.

С 2018 по 2024 годы в геологоразведку было привлечено 424 млрд тенге инвестиций, а на 2025 год выделено ещё 106 млрд. Казахстан также сотрудничает с Геологической службой Финляндии, что позволяет оцифровать геоданные и ускорить принятие решений по бурению.

Переработка и международные партнёрства

Чтобы не ограничиться экспортом сырья, Казахстан планирует развивать совместные проекты с Италией, Южной Кореей и Китаем. Речь идёт не только о добыче, но и о переработке редкоземельных элементов внутри страны. Это позволит Казахстану получать больше прибыли за счёт производства готовой продукции и снижения зависимости от импорта технологий.

Хотя конкретные компании пока не названы, власти рассчитывают на предварительные соглашения с производителями, которые помогут профинансировать создание перерабатывающих мощностей — одного из самых сложных и дорогостоящих звеньев цепочки поставок.

Экология и вызовы «зелёного» курса

Разработка новых месторождений потребует строгого экологического контроля. Работы на глубине до 300 метров связаны с необходимостью продуманного водоотведения, безопасного хранения отходов и последующего восстановления земель.

Дополнительным вызовом стало обнаружение бурого угля среди 38 новых залежей. Хотя он может быть полезен для энергосистемы, его использование противоречит курсу на декарбонизацию, если не сопровождать добычу внедрением чистых технологий.

Власти подчёркивают, что скорость освоения новых месторождений будет зависеть от результатов общественных обсуждений и получения экологических разрешений.