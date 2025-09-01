Нацбанк разъяснил судьбу российского рубля в экономике Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос обращения российского рубля на территории страны и развеял слухи о его накоплении. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: iStock

Отрицательный торговый баланс с Россией

Тимур Сулейменов отметил, что в Казахстане не наблюдается значительного накопления рубля. Основная причина — постоянная «утилизация» валюты через торговлю с Россией.

«Накопления рублей мы не видим, поскольку происходит его постоянная утилизация из-за сложившегося торгового баланса. К сожалению, с Россией у нас отрицательный торговый баланс: мы покупаем у них больше, чем продаем», — пояснил глава Нацбанка.

Рубли используются для импорта товаров

По словам Сулейменова, рубли в экономике Казахстана преимущественно идут на оплату импортных товаров из России.