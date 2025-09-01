Нацбанк разъяснил судьбу российского рубля в экономике Казахстана

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос обращения российского рубля на территории страны и развеял слухи о его накоплении. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Тимур Сулейменов отметил, что в Казахстане не наблюдается значительного накопления рубля. Основная причина — постоянная «утилизация» валюты через торговлю с Россией.
«Накопления рублей мы не видим, поскольку происходит его постоянная утилизация из-за сложившегося торгового баланса. К сожалению, с Россией у нас отрицательный торговый баланс: мы покупаем у них больше, чем продаем», — пояснил глава Нацбанка.
По словам Сулейменова, рубли в экономике Казахстана преимущественно идут на оплату импортных товаров из России.
«Это значит, что нам нужно больше рублей для покупок у соседней страны. Поскольку в экономике их не хватает, мы вынуждены обменивать тенге на доллары, а затем доллары — на рубли. При этом накопления российской валюты не происходит», — добавил он.
