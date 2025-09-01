Казахстан потратит 40 млрд тенге на проект, который изменит интернет для миллионов

Қазақ тіліне аудару

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической отрасли Казахстана (Минцифры) инициировало масштабный проект субсидирования «последней мили». Цель программы — построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в 1 123 селах , где до сих пор отсутствует локальная сеть, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Проект рассчитан на подключение более 445 тысяч домохозяйств, что обеспечит интернет-доступом порядка 2,3 миллионов человек. Общий объем инвестиций составит 41,4 млрд тенге.

Заем Всемирного банка для реализации проекта

Для финансирования инициативы Казахстан привлек заем Всемирного банка. Закон о его ратификации прошел все необходимые этапы:

Мажилис одобрил документ 18 июня 2025 года ;

Сенат одобрил 26 июня 2025 года ;

Президент подписал закон 16 июля 2025 года.

Минцифры подчеркивает, что реализация проекта позволит обеспечить качественным интернетом отдаленные населенные пункты и сельские школы, значительно сокращая цифровой разрыв.

Спутниковые технологии как временное решение

В рамках национального проекта «Доступный интернет» 504 удаленных села получат доступ к сети через спутниковые технологии. На текущий момент уже подключены 176 населенных пунктов с помощью спутников KazSat. До конца 2025 года еще 328 сел будут охвачены системой OneWeb.

Пилотный проект в школах

В 2024 году в пилотном режиме к спутниковому интернету Starlink подключили 1 657 школ. Это временное решение до завершения строительства волоконно-оптических линий.

Следующий этап проекта предусматривает инвестиционное соглашение с АО «Казахтелеком». В период с 2025 по 2027 годы планируется подключение более 3 000 сел к высокоскоростному интернету со средней скоростью не менее 100 Мбит/с.