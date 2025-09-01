В правила мобильных переводов внесены новые изменения

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования контроля мобильных переводов. Новые правила касаются физических лиц и вводят более строгие критерии проверки денежных поступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Когда начинается контроль переводов

Теперь банки и финансовые учреждения будут обращать внимание на получателей, которые за три последовательных месяца получают средства от 100 и более разных людей. При этом общая сумма переводов должна превышать 1 млн тенге.

Важно: проверка активируется только при одновременном выполнении обоих условий. Если выполняется только одно (например, большая сумма или множество переводов), контроль не запускается.

Что не подлежит проверке

Согласно данным Министерства финансов, контроль не распространяется на следующие операции:

переводы с личных депозитных счетов;

пополнение личной карты через банкоматы;

поступления официальной заработной платы и социальных выплат;

переводы от близких родственников (супруги, родители, дети и т.д.).

Практические рекомендации и типичные ошибки

Четкие правила КГД относительно исключений для вызова в налоговую не публикуются, но юристы делятся практическими кейсами, которые помогают безопасно пользоваться мобильными переводами.

Кейс 1: «Мать и сын»

Сын регулярно переводил матери по 500 000 тенге, а через неделю она возвращала ту же сумму. Такая схема, по словам юриста Чингиса Оралбаева, выглядит как искусственное дробление или обналичивание средств.

«Если в течение трёх месяцев на счет приходят переводы от 100 и более разных лиц, налоговая может запросить пояснения — даже между родственниками, если есть признаки коммерческой цели», — предупреждает юрист.

Совет: всегда указывайте назначение перевода и избегайте бессмысленных «туда-сюда» транзакций.

Кейс 2: «Два друга и совместная покупка»

Два друга решили купить б/у технику вскладчину. Один перевел всю сумму, второй — свою долю с комментарием «оплата». Оба получили уведомления от налоговой.

Причина: банки и налоговая воспринимают комментарий «оплата» как коммерческую сделку. Даже единичная операция может привлечь внимание, если на счету за три месяца были переводы от более чем 100 разных лиц.

Совет: для личных долгов или совместных покупок используйте комментарии вроде «возврат долга» или «совместная покупка».

Кейс 3: «Рахмет соседке»

Житель Казахстана пополнил счет соседки через банкомат, включая «рахмет» в 15 000 тенге. Позже соседку пригласили в налоговую.

Вывод: пополнение чужих счетов наличными попадает под контроль, особенно если совпадает с другими подозрительными операциями. Пополнение через банкомат не учитывается в лимите 100 отправителей, но может вызвать дополнительные проверки.

Совет: безопаснее использовать мобильный перевод с указанием назначения операции.

Кейс 4: «Kaspi-переводы и малый бизнес»

Владельцы розничных точек, которые принимали оплату через личные карты (например, 500–1000 тенге за товары), часто получают требования пояснить источники средств.

«Множество мелких переводов от разных лиц, особенно с комментариями «за товар» или вовсе без них, является явным признаком неучтённой выручки», — отмечает Оралбаев.

Важно: попытки обойти критерии (разделение средств по разным картам) могут расцениваться как мошенническая схема.

Итог

Обновленные правила контроля мобильных переводов в Казахстане создают дополнительные риски для физических лиц и мелких предпринимателей. Основные рекомендации: