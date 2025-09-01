Токаев выступил на саммите ШОС в Китае

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXV саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Тяньцзине, Китай. В своем выступлении лидер страны представил ряд инициатив в сфере безопасности, экономики, высоких технологий и гуманитарного сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба президента Казахстана

ШОС как эффективная международная платформа

Токаев подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества заслуженно оценивается мировым сообществом как эффективная, влиятельная и востребованная структура.

Президент отметил ключевые цели организации:

обеспечение равноправного многополярного миропорядка;

поддержание безопасности и стабильности;

невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие;

развитие справедливой международной торговли и взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.

По словам Токаева, приоритетные задачи ШОС направлены на обеспечение благополучия, безопасности и устойчивого развития народов региона в новую технологическую эпоху. Казахстан твердо поддерживает борьбу против "трех зол": терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, а также дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», символизирующего международную солидарность.

Взаимная поддержка и стратегическое партнерство

Президент обозначил приоритетные направления развития ШОС:

укрепление стратегического партнерства и доверия между странами-участниками;

развитие широкоформатного политического взаимодействия;

усиление гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога.

Токаев высоко оценил инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам глобального развития, безопасности и цивилизационного взаимодействия, а также отметил важность новой стратегии развития ШОС на ближайшие десять лет.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности: международный терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция и киберпреступность требуют совместных усилий. Казахстан поддерживает создание четырех центров ШОС по борьбе с угрозами безопасности и активное взаимодействие с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Инфраструктура и поддержка Афганистана

Казахстан реализует ряд инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане для усиления региональной взаимосвязанности. В августе 2025 года в Алматы при участии генсека ООН был открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Токаев предложил использовать потенциал центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по приоритетным направлениям.

Перспективные инвестиции и экономическое сотрудничество

Президент Казахстана предложил создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов при МФЦА, подчеркнув важность наращивания торгово-экономического взаимодействия.

Ключевые экономические показатели:

вклад стран ШОС в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%;

объем внутрирегиональной торговли в 2024 году превысил $650 млрд;

товарооборот Казахстана со странами ШОС приблизился к $70 млрд.

Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС и готов участвовать в реализации этого проекта.

Транзит и транспортная взаимосвязанность

Токаев подчеркнул потенциал мегапроекта «Один пояс, один путь», поддерживаемого более чем 150 государствами.

Глобальный проект может приносить до $1,5 трлн ежегодно участникам торгово-логистических операций;

Перспективны транспортные коридоры Север–Юг, Восток–Запад и Транскаспийский международный маршрут;

Инициатива «Трансалтайский диалог» направлена на эффективное использование потенциала Алтайского региона (Казахстан, Россия, Китай, Монголия).

Президент предложил обсудить вопросы транзитно-тарифной стратегии на первом форуме ШОС в Актау в ноябре 2025 года.

Искусственный интеллект и цифровизация

Токаев отметил значимость сотрудничества в сфере высоких технологий. По его оценке, к 2033 году объем рынка ИИ может достигнуть $5 трлн, а доля ШОС в мировой технологической индустрии — 30%.

Инициативы Казахстана:

поддержка создания Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ ;

учреждение Экспертного форума ШОС по искусственному интеллекту с регулярным проведением в странах-участниках;

проведение конференции высокого уровня в 2027 году на тему «ИИ на службе экономик ШОС»;

обсуждение проблем информационной политики с представителями СМИ стран ШОС.

Также Токаев отметил внедрение «умных решений» в экономике, здравоохранении, транспортно-логистической сфере и управлении городами.

Экология и водные ресурсы

Климатические вызовы не знают границ, поэтому страны ШОС должны разрабатывать совместные стратегии борьбы с угрозами:

опустынивание и засухи;

обмеление водоемов;

таяние ледников и другие экологические проблемы.

Президент предложил создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане, подчеркнув важность совместной экологической работы.

Подведение итогов

2026 год станет 25-летием ШОС, и Казахстан настаивает на вдумчивой подготовке к этой дате для получения практических результатов.

Президент также пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в организации.