Токаев выступил на саммите ШОС в Китае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXV саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Тяньцзине, Китай. В своем выступлении лидер страны представил ряд инициатив в сфере безопасности, экономики, высоких технологий и гуманитарного сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Токаев подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества заслуженно оценивается мировым сообществом как эффективная, влиятельная и востребованная структура.
Президент отметил ключевые цели организации:
обеспечение равноправного многополярного миропорядка;
поддержание безопасности и стабильности;
невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие;
развитие справедливой международной торговли и взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.
По словам Токаева, приоритетные задачи ШОС направлены на обеспечение благополучия, безопасности и устойчивого развития народов региона в новую технологическую эпоху. Казахстан твердо поддерживает борьбу против "трех зол": терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, а также дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», символизирующего международную солидарность.
Президент обозначил приоритетные направления развития ШОС:
укрепление стратегического партнерства и доверия между странами-участниками;
развитие широкоформатного политического взаимодействия;
усиление гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога.
Токаев высоко оценил инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам глобального развития, безопасности и цивилизационного взаимодействия, а также отметил важность новой стратегии развития ШОС на ближайшие десять лет.
Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности: международный терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция и киберпреступность требуют совместных усилий. Казахстан поддерживает создание четырех центров ШОС по борьбе с угрозами безопасности и активное взаимодействие с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Казахстан реализует ряд инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане для усиления региональной взаимосвязанности. В августе 2025 года в Алматы при участии генсека ООН был открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Токаев предложил использовать потенциал центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по приоритетным направлениям.
Президент Казахстана предложил создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов при МФЦА, подчеркнув важность наращивания торгово-экономического взаимодействия.
Ключевые экономические показатели:
вклад стран ШОС в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%;
объем внутрирегиональной торговли в 2024 году превысил $650 млрд;
товарооборот Казахстана со странами ШОС приблизился к $70 млрд.
Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС и готов участвовать в реализации этого проекта.
Токаев подчеркнул потенциал мегапроекта «Один пояс, один путь», поддерживаемого более чем 150 государствами.
Глобальный проект может приносить до $1,5 трлн ежегодно участникам торгово-логистических операций;
Перспективны транспортные коридоры Север–Юг, Восток–Запад и Транскаспийский международный маршрут;
Инициатива «Трансалтайский диалог» направлена на эффективное использование потенциала Алтайского региона (Казахстан, Россия, Китай, Монголия).
Президент предложил обсудить вопросы транзитно-тарифной стратегии на первом форуме ШОС в Актау в ноябре 2025 года.
Токаев отметил значимость сотрудничества в сфере высоких технологий. По его оценке, к 2033 году объем рынка ИИ может достигнуть $5 трлн, а доля ШОС в мировой технологической индустрии — 30%.
Инициативы Казахстана:
поддержка создания Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ;
учреждение Экспертного форума ШОС по искусственному интеллекту с регулярным проведением в странах-участниках;
проведение конференции высокого уровня в 2027 году на тему «ИИ на службе экономик ШОС»;
обсуждение проблем информационной политики с представителями СМИ стран ШОС.
Также Токаев отметил внедрение «умных решений» в экономике, здравоохранении, транспортно-логистической сфере и управлении городами.
Климатические вызовы не знают границ, поэтому страны ШОС должны разрабатывать совместные стратегии борьбы с угрозами:
опустынивание и засухи;
обмеление водоемов;
таяние ледников и другие экологические проблемы.
Президент предложил создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане, подчеркнув важность совместной экологической работы.
2026 год станет 25-летием ШОС, и Казахстан настаивает на вдумчивой подготовке к этой дате для получения практических результатов.
Президент также пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в организации.
Комментарии0 комментарий(ев)