Смертельный спирт в Жамбылской области: подпольный завод поставлял яд в бутылках

Қазақ тіліне аудару

Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК) начал расследование против руководства ТОО «БМ» и связанных с ним компаний. Фигуранты подозреваются в создании организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и продажей спиртосодержащей продукции, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.cap.ru

Масштабная подпольная деятельность

По данным АФМ, преступная группа под руководством Султана Махмадова действовала без лицензии и организовала полноценное производство этилового спирта. В Telegram-канале агентства сообщается:

«Организованная преступная группа под руководством Султана Махмадова, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области».

Отметим, что Махмадов ранее, в 2010 году, уже был осужден за аналогичные преступления.

Маскировка под законное производство

Чтобы скрыть незаконную деятельность, подозреваемые представляли свой бизнес как производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически, на территории ТОО был создан подпольный спиртзавод, полностью оснащённый для промышленного производства этилового спирта.

Сеть сбыта и опасный суррогат

АФМ сообщает, что преступники выстроили обширную сеть поставок, охватывающую несколько регионов:

Жамбылская и Восточно-Казахстанская области

Шымкент

Из произведённого спирта в подпольных цехах изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, которая представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Изъятия и меры пресечения

В результате оперативных мероприятий из оборота изъято:

122 тыс. литров этилового спирта на сумму свыше 280 млн тенге

18 единиц майнингового оборудования на производственной базе

Дополнительно на семь единиц автотранспорта наложен арест. Организатор группы помещён под стражу на два месяца. Расследование продолжается.