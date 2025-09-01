Смертельный спирт в Жамбылской области: подпольный завод поставлял яд в бутылках

Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК) начал расследование против руководства ТОО «БМ» и связанных с ним компаний. Фигуранты подозреваются в создании организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и продажей спиртосодержащей продукции, сообщает Lada.kz.
По данным АФМ, преступная группа под руководством Султана Махмадова действовала без лицензии и организовала полноценное производство этилового спирта. В Telegram-канале агентства сообщается:
«Организованная преступная группа под руководством Султана Махмадова, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области».
Отметим, что Махмадов ранее, в 2010 году, уже был осужден за аналогичные преступления.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, подозреваемые представляли свой бизнес как производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически, на территории ТОО был создан подпольный спиртзавод, полностью оснащённый для промышленного производства этилового спирта.
АФМ сообщает, что преступники выстроили обширную сеть поставок, охватывающую несколько регионов:
Жамбылская и Восточно-Казахстанская области
Шымкент
Из произведённого спирта в подпольных цехах изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, которая представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан.
В результате оперативных мероприятий из оборота изъято:
122 тыс. литров этилового спирта на сумму свыше 280 млн тенге
18 единиц майнингового оборудования на производственной базе
Дополнительно на семь единиц автотранспорта наложен арест. Организатор группы помещён под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
Пресс-служба АФМ уточняет, что иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
