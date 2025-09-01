В Астане шестилетний мальчик угрожал девочке ножом на детской площадке

Қазақ тіліне аудару

В столице Казахстана произошел тревожный случай: шестилетний мальчик на детской площадке угрожал ножом девочке. Инцидент вызвал обеспокоенность родителей и внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ZTB NEWS.

Кадр из видео

Реакция полиции

По информации департамента полиции Астаны, с ребенком была проведена профилактическая беседа. Разговор проходил в присутствии его законных представителей. Стражи порядка объяснили недопустимость подобных действий, а также напомнили о мерах предосторожности и необходимости соблюдения общественного порядка.

Ответственность родителей

Правоохранители подчеркнули, что именно взрослые несут ответственность за воспитание и безопасность детей. В связи с этим законный представитель мальчика был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уходу и надзору за несовершеннолетним.

Вопросы детской безопасности

Случай в Астане вновь поднимает вопрос о контроле за поведением детей и о том, насколько важно родителям уделять внимание психологическому состоянию и воспитанию ребенка. Эксперты отмечают, что подобные происшествия требуют не только разовой реакции, но и системного подхода к профилактике детской агрессии.